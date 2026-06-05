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民眾黨立委黃國昌今（5）日晚間舉行首場新書發表會，內容提及當年時代力量到總統府前為勞基法抗爭時，前戰友洪慈庸先離席，遭質疑是暗指對方背棄戰友，洪慈庸丈夫卓冠廷痛批黃國昌缺乏同理心，並把「政治不外乎人性」這句話送給黃國昌。黃國昌受訪時強調，自己不會受到外界斷章取義的政治攻擊影響，更反嗆卓冠廷，直指是對方拿個人私事來扭曲、發動政治攻擊。黃國昌表示，這本書是他自己這12年來，從中研院學者參與公民運動，到體會台灣需要第三勢力的心情沉澱，針對當年在總統府前的勞基法抗爭，黃國昌透露，當時蔡英文、陳菊、林佳龍等人一直透過電話與其他委員溝通、希望他們撤離，但他背負著年輕人與勞工期待，絕不可能因為民進黨高層來摸摸頭就妥協，這就是他當初的路線選擇，「因為我就沒有要當小綠」，雖然尊重黨內其他人認為與民進黨合作才是正確道路，但書裡都是他心裡的真實感受。對於洪慈庸因小產身體不適離席卻被寫入書中，黃國昌澄清，書中描述2018到2019年的過往，主要是表達時代力量因路線不同對他心裡造成的衝擊，沒有要去揭露個人私事或進行政治操作，他強調，當年那三天的抗爭都有網路直播，書中所寫的都是客觀事實，也可以接受檢驗，更感嘆，拿私事來扭曲、發動政治攻防，應該都是卓冠廷，自己不會接受這種恐嚇威脅的。