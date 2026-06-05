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迎戰2026地方大選，國民黨台南市長參選人謝龍介今（5）晚在新北市舉辦首場募款餐會，席開55桌全數銷售完畢，新北市長參選人李四川也站台力挺。立法院長韓國瑜致詞時說，透露他剛才參加一個基督教的慕道餐會，是美國總統川普的牧師，他說謝龍介戰力百分百，拜託鄉親給他力量；隨後他又大讚李四川是「雷神索爾」，公道自在人心，一個好的政治人物，市民會看在眼裡。韓國瑜致詞時說，謝龍介天天戰鬥力十足，大家都渴望民主社會、台灣能盡速善良的循環，有一流的人民就會選出一流的民意代表；有一流的民意代表就會監督出一流的政府；有一流的政府就會有一流的國家，這就是一個善良的循環，最重要就是選票要投出優質的政治人物。韓國瑜透露，他稍早去南港參加美國總統川普的牧師辦的慕道餐會，該牧師講了一段話讓他非常震撼，「真正的基督徒，絕對不能關在教堂，一定要走出教堂、關心社會」，他說自己是佛教徒也拜媽祖，但牧師的這段話，何嘗不是敲醒台灣人，「我們自己認為咱最讚，我們民主生活最蓬勃，但一樣要關心這個社會、國家，政府要管理，必須選出好的」。韓國瑜大讚謝龍介戰力百分之百，質詢都用閩南語，讓他有一次也忍不住用台語說「感謝謝龍介委員」，要民眾調出他的質詢帶，大家一起來聽。韓國瑜隨後也讚李四川是「雷神索爾」、「鐵鎚仔」，都不知道該怎麼說這個好的產品，高中時中午沒錢吃飯，每到中午就看火車，但他用功讀書全校第一個考上台北工專，拜託大家給李四川跟新北市一個機會。