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屏東時雨量飆55毫米！東港淹水畫面曝光：馬路變湖泊

▲屏東東港積淹水災情畫面，馬路宛如湖泊。（圖／翻攝自Threads@xinnn714）

▲屏東暴雨狂下，東港許多地區積淹水。（圖／翻攝Threads@rongyu1029）

▲屏東東港積淹水，機車行經噴濺起水花。（圖／翻攝自Threads@wunell）

▲屏東東港民宅外也開始積淹水。（圖／翻攝自Threads@peijingsu0501）

今晚中南部暴雨下不停！明低氣壓遠離、雨勢緩解

▲明天（6日）隨著低壓系統往東北方向移動，整體降雨強度將較今天略為減弱。（圖／中央氣象署提供）

今（5）日因低氣壓及鋒面接近影響，各地下起豪大雨，中央氣象署晚間也針對南投、雲林、嘉義、高雄、屏東等中南部地區發布大雷雨警戒。其中屏東雨勢明顯，時雨量飆破55毫米，不少地區也出現積淹水災情，尤其東港更是馬路淹到宛如湖泊，民宅外也積水深至腳踝，即時畫面曝光後，不少當地人也崩潰喊：「不要再下了！」有屏東東港的網友PO出淹水畫面，只見影片中的馬路已被積水淹沒，駕駛開車行經都有些膽戰心驚，而民宅、住家外也開始淹起來，水深大約至腳踝。不少當地人崩潰喊，「屏東的排水直接廢掉」、「不要再下了，已經有點淹水了」、「時雨量太大了，只能看雨變小後排水速度快不快」。中央氣象署指出，受到低壓帶及鋒面逐漸接近影響，今天全台各地天氣相當不穩定，普遍有短暫陣雨或雷雨發生機會，部分地區甚至可能出現大雨。隨著午後熱對流增強，中部以北山區及大台北地區降雨將更加明顯，不排除出現局部短延時豪雨，並伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。預計這波濕答答天氣將持續至周五，周六起降雨有望逐漸減弱，但西半部山區仍須留意局部較大雨勢。明天（6日）隨著低壓系統往東北方向移動，且有機會發展為熱帶性低氣壓，由於逐漸遠離台灣，整體降雨強度將較今天略為減弱。不過各地仍有下雨機會，其中以西半部山區降雨最為顯著，其餘地區雨勢則相對趨緩。至於周日，台灣依舊位處廣大低壓帶環境中，同時華南一帶又有新一波鋒面系統逐漸發展，預計下周一接近台灣，意味著未來一周天氣仍不穩定。周日受到低壓帶影響，山區及東半部地區降雨機率偏高，局部地區有短延時大雨甚至豪雨發生的可能，民眾外出仍需留意最新天氣資訊。