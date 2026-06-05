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OpenAI創辦人奧特曼主動提出政府入股構想

川普政府深度涉入科技產業領域

政府人士因SpaceX持股賺翻惹議

全球AI熱潮持續，除了馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）即將啟動史上最大規模首次公開募股（IPO）外，另一AI巨頭OpenAI也準備提交IPO申請，有外媒披露，川普政府正在研究持有OpenAI的股份的可行性，認為相關投資的收益可用於公共用途，但也讓外界擔憂白宮與科技巨頭們之間的利益捆綁越來越廣泛。根據《路透社》報導，政治新聞媒體Notus率先披露，引述3位消息人士的說法，稱川普政府正在就持有OpenAI的股份與OpenAI展開相關討論，目前還在構想階段，各項細節尚未落定，但是重點在於OpenAI自願向政府讓渡部分股份，而非通過強制手段。據消息人士表示，OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）主動遊說，且早在2025年便曾直接向川普提出這一構想，之後就一直與政府官員就相關事項保持討論。奧特曼的想法是通過企業自願將部分股份移交政府，讓政府成為AI產業的直接受益者，進而將AI熱潮的經濟果實的回報可用於公共目的，包括直接向全體美國民眾發放股息分紅等等。OpenAI與白宮並未立即回應媒體的置評請求。川普本週二才剛簽署行政命令，要求主要AI開發商在向外界公布最先進的AI模型之前，必須自願提交模型給政府進行安全測試。從提前監管到持有股份，川普政府對AI產業的介入程度正在不斷提高。川普政府5月時還宣布，將持有9家量子計算領域科技企業的股份，合計持有約20億美元的股權，顯示川普政府入股科技業並非孤立事件，而是一系列有意為之的政策。根據最新公開的個人財務申報資料，包括川普特使威特科夫（Steve Witkoff）以及其他川普政府官員，像是聯邦中小企業管理局（SBA）局長羅夫勒（Kelly Loeffler）等人，共有10位川普政府高階官員持有SpaceX或xAI的財務權益，隨著SpaceX公開募股，川普政府人士的財富可能再度大增，據估計最高可達4380萬美元。由於SpaceX也是美國政府的重要承包商，負責執行太空任務以及提供通訊等等服務，去年從美國聯邦政府取得合約金額約40億美元，上個月又獲得美國太空軍65億美元訂單，川普政府人士持有SpaceX股份，也讓政府與企業之間的利益衝突與政治倫理等問題，格外受到矚目。Wiley Rein律師事務所的政府倫理專家伯恩斯（Caleb Burns）直言，從歷史角度來看，幾乎找不到與SpaceX類似的IPO案例。