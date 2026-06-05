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▲名取久留美在2022年獲得賽車皇后殊榮，近年積極跨足戲劇圈，朝演員之路發展。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲名取久留美（右）在現場親自餵幸運粉絲吃燒烤。（圖／記者嚴俊強攝影）

日本人氣寫真女星、賽車皇后名取久留美擁有34F豐胸和纖細腰肢，受封「寫真界最強黃金比例」，她今（5）日來台擔任串燒店一日店長，大方分享保持魔鬼身材和保養的祕訣，透露一天最多只吃兩餐，在家不會穿胸罩，讓胸部透氣休息。名取久留美以波浪長髮、制服搭配百褶短裙現身，露出修長美腿，一出場就以中文說「大家好！我是名取久留美」，被問及如何維持好身材，她表示一天只吃一兩餐，但某一餐的份量會比較多，此外，平常會用化妝水保養臉部，也會塗抹在胸部，「因為平常工作貼胸貼會癢，在家就盡量不穿（內衣），讓雙乳透氣。」為了避免雙峰下垂，名取久留美說，會以走路代替類似跑步的激烈運動，盡量不動到上胸的肌肉，以免無法修復，她也聊到最滿意的部位是肚臍，「我的肚臍真的是漂亮的I字型，很多人都會羨慕！」至於最在意的就是吃飽胃凸和屁股下垂。6月16日將迎來30歲生日的名取久留美，意識到年紀越大就無法做賽車皇后的工作，「最近有在思考未來，也慢慢在接戲，想轉行當演員」，不過因為不會講中文，所以還沒想過要來台灣拍戲，還在考慮是否來台發展。名取久留美去年來過台灣舉辦見面會，看到粉絲上週現身日本的活動，今天又來現場支持，她感激表示地說：「雖然語言無法相通，但還是感受到大家的熱情，我非常感謝他們！」