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國民黨新北市長參選人李四川近期遭綠營猛攻，他購屋977萬自備款來源不明爭議。立法院長韓國瑜今（5）晚出席活動時似乎替他抱不平，稱李四川是「雷神索爾」，一個貧窮家庭的孩子，靠著苦讀考上公務員，一步一腳印走到整個行政院最高的幕僚長。更說他搭計程車時有民眾要不收車費贊助，他連忙說「不可以」，大家都看在眼裡，公道自在人心，好的政治人物，市民都看在眼裡。大讚李四川雷神索爾 韓國瑜抱不平韓國瑜今晚出席國民黨台南市長參選人謝龍介募款餐會時，提到李四川大讚是「雷神索爾」、「鐵鎚仔」，都不知道該怎麼說這個好的產品，高中時中午沒錢吃飯，每到中午就看火車，但他用功讀書全校第一個考上台北工專，拜託大家給李四川跟新北市一個機會。韓國瑜說，一個貧窮家庭的孩子，成功之後會有兩種發展，第一種發展，一毛不拔，因為賺錢太辛苦了，賺到錢把錢抓得很緊，完全捨不得花錢；第二種發展，貧窮家庭長大成功之後，非常願意幫助別人，因為他有同理心。韓國瑜說，今天看到李四川，這一路走來，從一個貧窮的家庭，小琉球的孩子，靠著自己苦讀慢慢考上公務員，一步一腳印走到了整個行政院最高的幕僚長。今年參選新北市市長，他們有信心李四川當上新北市長，一定會是一位苦民所苦、認真打拼的市長。韓國瑜更說，李四川在高雄當副市長，他做的路平、燈亮、水溝通，很多事情都是李四川用心在做。 今年農曆年，李四川跟他講一個小故事，坐計程車到目的地跳表305元，他不太好意思拿300，賺那個5塊錢的小便宜，就給司機400塊。 計程車司機說：「川哥，你為我們做了這麼多，我沒有錢，我把這400塊贊助你選舉。」，李四川說「絕對不可以，開計程車這麼辛苦。」韓國瑜表示，這就是一個小故事。 大家都看在眼裡，公道自在人心，大家都有眼睛，一個好的政治人物，認真、努力的打拚，市民會看在眼裡，今年的選舉，一定要把選情熱、熱情的「大爆發」出去，全力來拉票。讓我們支持最棒的市長候選人李四川、謝龍介。