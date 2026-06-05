國民黨新北市長參選人李四川近期遭綠營猛攻，他購屋977萬自備款來源不明爭議。立法院長韓國瑜今（5）晚出席活動時似乎替他抱不平，稱李四川是「雷神索爾」，一個貧窮家庭的孩子，靠著苦讀考上公務員，一步一腳印走到整個行政院最高的幕僚長。更說他搭計程車時有民眾要不收車費贊助，他連忙說「不可以」，大家都看在眼裡，公道自在人心，好的政治人物，市民都看在眼裡。
大讚李四川雷神索爾 韓國瑜抱不平
韓國瑜今晚出席國民黨台南市長參選人謝龍介募款餐會時，提到李四川大讚是「雷神索爾」、「鐵鎚仔」，都不知道該怎麼說這個好的產品，高中時中午沒錢吃飯，每到中午就看火車，但他用功讀書全校第一個考上台北工專，拜託大家給李四川跟新北市一個機會。
韓國瑜說，一個貧窮家庭的孩子，成功之後會有兩種發展，第一種發展，一毛不拔，因為賺錢太辛苦了，賺到錢把錢抓得很緊，完全捨不得花錢；第二種發展，貧窮家庭長大成功之後，非常願意幫助別人，因為他有同理心。
計程車司機要贊助也不收 喊公道自在人心
韓國瑜說，今天看到李四川，這一路走來，從一個貧窮的家庭，小琉球的孩子，靠著自己苦讀慢慢考上公務員，一步一腳印走到了整個行政院最高的幕僚長。今年參選新北市市長，他們有信心李四川當上新北市長，一定會是一位苦民所苦、認真打拼的市長。
韓國瑜更說，李四川在高雄當副市長，他做的路平、燈亮、水溝通，很多事情都是李四川用心在做。 今年農曆年，李四川跟他講一個小故事，坐計程車到目的地跳表305元，他不太好意思拿300，賺那個5塊錢的小便宜，就給司機400塊。 計程車司機說：「川哥，你為我們做了這麼多，我沒有錢，我把這400塊贊助你選舉。」，李四川說「絕對不可以，開計程車這麼辛苦。」
韓國瑜表示，這就是一個小故事。 大家都看在眼裡，公道自在人心，大家都有眼睛，一個好的政治人物，認真、努力的打拚，市民會看在眼裡，今年的選舉，一定要把選情熱、熱情的「大爆發」出去，全力來拉票。讓我們支持最棒的市長候選人李四川、謝龍介。
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韓國瑜今晚出席國民黨台南市長參選人謝龍介募款餐會時，提到李四川大讚是「雷神索爾」、「鐵鎚仔」，都不知道該怎麼說這個好的產品，高中時中午沒錢吃飯，每到中午就看火車，但他用功讀書全校第一個考上台北工專，拜託大家給李四川跟新北市一個機會。
韓國瑜說，一個貧窮家庭的孩子，成功之後會有兩種發展，第一種發展，一毛不拔，因為賺錢太辛苦了，賺到錢把錢抓得很緊，完全捨不得花錢；第二種發展，貧窮家庭長大成功之後，非常願意幫助別人，因為他有同理心。
計程車司機要贊助也不收 喊公道自在人心
韓國瑜說，今天看到李四川，這一路走來，從一個貧窮的家庭，小琉球的孩子，靠著自己苦讀慢慢考上公務員，一步一腳印走到了整個行政院最高的幕僚長。今年參選新北市市長，他們有信心李四川當上新北市長，一定會是一位苦民所苦、認真打拼的市長。
韓國瑜更說，李四川在高雄當副市長，他做的路平、燈亮、水溝通，很多事情都是李四川用心在做。 今年農曆年，李四川跟他講一個小故事，坐計程車到目的地跳表305元，他不太好意思拿300，賺那個5塊錢的小便宜，就給司機400塊。 計程車司機說：「川哥，你為我們做了這麼多，我沒有錢，我把這400塊贊助你選舉。」，李四川說「絕對不可以，開計程車這麼辛苦。」
韓國瑜表示，這就是一個小故事。 大家都看在眼裡，公道自在人心，大家都有眼睛，一個好的政治人物，認真、努力的打拚，市民會看在眼裡，今年的選舉，一定要把選情熱、熱情的「大爆發」出去，全力來拉票。讓我們支持最棒的市長候選人李四川、謝龍介。
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