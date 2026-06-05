我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德近日接受媒體專訪，談及台灣經濟表現時表示，台灣人均GDP已經趕過日本跟韓國，台灣的股市市值已經是占全球第五大了，預期明年台灣的經濟體能擠入世界前20強；他強調，台灣走在一條正確的道路上面，「賺世界的錢，比單賺中國的錢要來得好」。賴清德近日接受電視台專訪談「經濟領航 創新台灣」，並於今（5）晚播出。談到台灣經濟發展，賴清德表示，2024年經濟成長率是5.6％，去年又更高，本來預期是8.68％，後來又修正成8.76％，而今年第一季的經濟成長率本來是13.69％，沒想到又修正成14.55％，這中間因中東戰爭往下修正，現在上修到9.64％。賴清德提到，台灣人均GDP已經趕過日本、韓國，台灣的股市市值已經是占全球第五大，預期明年台灣的經濟體能擠入世界前20強，台灣走過專制獨裁的黑暗歲月，迎向一條走進國際、光明的未來，所以各個面向都有很大的進步。賴清德表示，台灣對外貿易，最大的貿易夥伴是美國，美國已經成為台灣的最大貿易國，而台灣也是美國的第四大貿易國；相比之下，中國已經淪為第二、甚至第三，若把東南亞市場集合來看，其實台灣對東南亞的經貿關係與投資規模也非常大。賴清德直言，台灣擁有強大的科技產業，但中小企業表現也很不錯，其中有許許多多的「隱形冠軍」，例如台灣2024年經濟成長率5.6%，若扣除科技產業的貢獻，其實GDP成長率仍有2.7%，也就是說，在沒有科技產業加持的狀況下，傳統產業還能帶來2.7%的成長。賴清德續指，最重要的是，台灣走在一條正確的道路上面，簡單講，「賺世界的錢，比單賺中國的錢要來得好」，這不僅經濟更發展，也更具有韌性，能夠走出自己的道路。