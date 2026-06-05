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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（5）日在臺北大巨蛋迎戰富邦悍將，前6局領先2分，7局上卻風雲變色，先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）、牛棚投手李軍、黃竣彥以及李其峰的控球都出現問題，單局共送出6次四壞球保送，追平1996年隊史紀錄，獅隊也被悍將單局攻下6分，以2：6落後。至於聯盟單局最多四壞球保送紀錄，是1998年三商虎交手興農牛，虎隊投手群單局共出現7次四壞球保送。此役前6局獅隊以2：0領先，先發投手布雷克前6局完全壓制悍將打線，僅被敲出2安，另外送出7次三振。不過7局上戰局風雲變色，布雷克先被王念好敲出二壘安打，隨後對范國宸投出保送，獅隊啟動牛棚，李軍登板後雖然解決王苡丞，但後續壞球連發，連續對李宗賢、王勝偉投出保送，免費送給悍將1分，且持續攻佔滿壘。隨後李軍讓池恩齊敲出二壘滾地球，但獅隊無法策動雙殺，讓悍將攻下追平分，獅隊再度換投，黃竣彥登板後同樣找不到準心，不僅投出2保送，還被張育豪、林澤彬痛擊，獅隊單局失掉6分，被迫出動第3名牛棚投手李其峰，但同樣一登板就對范國宸投出保送，最後王苡丞敲出飛球出局才結束漫長的半局。獅隊不僅單局失掉6分慘遭逆轉，4名投手同一局送出6次四壞球保送也追平隊史紀錄，獅隊前一次單局送出6四壞球保送，已經是1996年9月17日與興農牛之戰，獅隊投手謝佳訓、吳林煉在7局上投出6次四壞球保送與1次觸身球保送，當時最終獅隊以4：15慘敗牛隊。