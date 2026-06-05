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黃仁勳有求必應的「粉絲服務」讓韓媒折服

輝達執行長黃仁勳結束訪台行程後，今（5）日前往韓國，一落地先與電競戰隊T1與傳奇人物隊長Faker會面，晚上又與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及Naver創辦人李海珍等人在首爾一間烤五花肉店用餐，現場擠滿想要一睹黃仁勳風采的民眾，黃仁勳餐後在桌上簽名留念，Naver創辦人李海珍更大方替全場所有客人買單，讓現場氣氛嗨到最高點。根據韓媒《Newsis》報導，黃仁勳一行人在首爾弘大附近的烤五花肉店餐廳「형님저요」用餐，餐廳名稱的意思是「大哥是我」，吃完飯後使用NAVER Pay進行結帳，李海珍親自向黃仁勳解釋NAVER Pay的人臉辨識支付服務和與實體刷卡機結合的「Npay Connect」，李海珍並順便替餐廳內的所有客人買單，引發現場一陣歡呼。店內客人紛紛高喊「NAVER」向李海珍致意，黃仁勳也在旁跟著歡呼鼓掌。還有人問李海珍總共刷了多少錢？李海珍笑而不語，黃仁勳在旁搶答說「So much！」讓現場再度爆發歡呼和笑聲。黃仁勳走前還在他們用餐的桌子上簽名，寫下「Jensen Was Here.Love Love Love」，並留下今天的日期作為紀念。《韓聯社》報導指出，黃仁勳在韓國展現了一貫的親民作風，幾乎任何人的合影與簽名請求他都來者不拒，還向一位今天剛好生日的記者送上祝賀，「粉絲服務」做好做滿。公開談話時黃仁勳也是妙語如珠，經常逗笑現場群眾，業內人士認為，黃仁勳用親民形象與個人魅力，擺脫了高科技企業冷漠難以親近的形象，拉近AI與一般人的心理距離，大大提高了普通民眾對輝達的正面印象。