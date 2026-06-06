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雨天白天沒開燈也會被罰！一票駕駛挨罰才知道

▲曾有車主發文提醒，只要下雨即使視線良好，也必須依法開燈，就算車輛已啟用日行燈仍不符規定。（圖／記者賴禹妡攝）

雨天沒開燈被罰！女駕駛不服提告 最後判敗訴：還多貼300元

▲新北一名女駕駛因雨天未開頭燈遭檢舉開罰，她以雨量為0毫米、其他車輛也未開燈為由提告，但法院認定當時確有降雨事實且雨刷持續運作，判決敗訴。（圖／記者陳明安攝）

法官點出判罰關鍵！有下雨事實就有開燈義務

近日各地降雨不斷，不少民眾開車時以為白天視線清楚就不用開燈，沒想到仍可能因此吃上罰單。過去就有車主因雨天未依規定開啟頭燈遭開罰1200元，即使車輛已經開啟日行燈也不符合法規要求。另外，也有女駕駛因相同情形被開罰，決定提起行政訴訟，最後不僅敗訴，還得額外負擔訴訟費用。法官指出，法律不區分雨勢大小，只要客觀存在降雨事實，駕駛就有開燈義務，呼籲民眾雨天上路務必留意相關規定。一名網友曾在臉書社團「iBeta愛北大」發文提醒駕駛人，「只要有雨滴，就算是大白天你自己覺得視線清清楚楚，也一定要記得開大頭燈唷！」原來他因下雨時未開啟頭燈收到1200元罰單，事後才得知法規明定，遇到濃霧、降雨、降雪、天色昏暗或視線不清時，都必須開啟頭燈，以提高車輛辨識度及行車安全，而日行燈並不能取代頭燈功能。貼文曝光後，引發不少駕駛共鳴，「以前以為只有進山才要開燈，原來市區也一樣」、「我也遇過一模一樣的情況，還去申訴但失敗」、「很多駕駛人的觀念都停留在大燈是給自己照亮外面的，卻不知道它也能在不良天候時讓別人看到自己」。除了上述案例外，新北市一名寧姓女子去年4月駕車行經淡水區民權路時，也因未依規定使用燈光遭民眾以行車紀錄器檢舉，依《道路交通管理處罰條例》被裁罰1200元。寧女提起行政訴訟主張，當時擋風玻璃僅有些微水滴，氣象資料顯示降雨量為0毫米，而且現場其他車輛也有不少未開頭燈，因此認為警方開罰不合理。不過台北高等行政法院調閱相關影像後認為，實際情況與她的說法有所出入。畫面顯示當時天色偏暗、路面已有明顯濕滑狀況，拍攝車輛的雨刷持續運作，而寧女自己的車輛同樣開啟雨刷卻未亮頭燈；此外，對向及同向多數車輛都已開燈行駛。法院引用《道路交通安全規則》第109條指出，汽車在雨天、霧天或視線不清時，依法就應開亮頭燈，否則可處新臺幣1200元以上、3600元以下罰鍰。相關規範目的在於增加車輛可見度、維護整體交通安全，並非單純讓駕駛看清前方路況。法官說明，氣象署雨量資料屬於大範圍統計數據，不能完全排除局部降雨情形，而且法規也沒有區分雨勢大小，只要客觀上存在降雨事實，駕駛人就必須履行開燈義務。至於其他車輛是否違規，並不會因此免除自身法律責任。交通裁決處代理律師也表示，雨天開燈是交通安全的重要一環。法院最終認定，寧女在有降雨情況且持續使用雨刷的狀態下仍未開啟頭燈，已構成過失違規，因此判決敗訴，除須繳納1200元罰鍰外，還需負擔300元訴訟費用。交通裁決處指出，許多駕駛習慣白天不開燈，遇到天候突然變化時容易忽略規定而遭開罰。實務上判斷是否需要開燈，重點在於現場是否有降雨以及能見度狀況，而非單看雨量數字或其他車輛是否跟著開燈。