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▲陳又瑋正規時間最後2罰竟失手。（圖／富邦勇士提供）

▲雙方易籃再戰後，勇士單節打出21：20的攻勢，其中古德溫個人攻下8分，領航猿方面則有盧峻翔單節7分進帳。（圖／領航猿提供）

PLG冠軍系列賽G1今（5）日在桃園巨蛋開打，由戰績第一的桃園璞園領航猿交手季後賽首輪淘汰獵鷹的富邦勇士。雙方從開賽就陷入罕見的打鐵大戰，一路鏖戰至延長賽才分出勝負。勇士雖全場發生多達23次失誤，團隊外線命中率也不到25%，但靠著霍力飛延長賽關鍵進球以及周桂羽快攻上籃建功，最終以97：95驚險擊敗領航猿，搶下系列賽首勝，在7戰4勝制的冠軍系列賽中取得1：0領先。兩隊開賽手感冰冷，直到開賽大約2分鐘後，盧峻翔才靠一記罰球拿下兩隊的第1分，而勇士則是過了整整3分鐘才靠著古德溫的罰球開張。首節剩6分13秒之際，盧峻翔與阿提諾的接力灌籃才寫下雙方本場比賽的第一個field goal。首節讀秒階段，領航猿靠著陳將双、伯朗連線的底線戰術壓哨拋進2分。第一節結束，領航猿暫時以15：12領先勇士。進入到次節，雙方手感明顯回穩，在雙方打得有來有回時，勇士洪楷傑、陳又瑋連續砍進3記三分，逼領航猿喊出暫停。領航猿在末段打出7：0的攻勢，瞬間又將比分反超。中場結束，領航猿40：40與勇士戰成平手。雙方易籃再戰後，勇士單節打出21：20的攻勢，其中古德溫個人攻下8分，領航猿方面則有盧峻翔單節7分進帳。末節陳將双、盧峻翔各自在外線開火，不過勇士也多點開花，頻頻利用轉換快攻緊咬比分。距離終場還有4分鐘時，勇士靠著霍力飛的罰球超前比分，古德溫及時飆進一記三分，隨後又罰進1球，助勇士在決勝讀秒階段取得4分領先。關達祐先在禁區賣力放進2分，但陳又瑋在關鍵時刻2罰不中，反觀李家慷2罰俱中，雙方在正規時間剩下4秒時瞬間回到平手的緊張局面。勇士最後一擊無果，冠軍賽首戰就進入延長賽。延長賽雙方互有領先，讀秒階段勇士霍力飛一顆籃下的神仙球以及周桂羽偷跑的快攻上籃，直接替球隊建立4分領先優勢。最終勇士就以97：95搶下冠軍系列賽的開門紅。冠軍賽首戰兩隊的命中率低的驚人，領航猿罰球27投14中 ，勇士罰球37投也才21中。勇士3分球34投8中、命中率23.53%，領航猿則是更淒慘的36投7中、命中率17.14%。值得一提的是，勇士此役失誤次數高達23次，最終還是成功收下勝利。