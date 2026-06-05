大樂透第115000059期1.8億元頭獎今（5）日開獎結果出爐，台彩公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，目前已連續8槓，下期（6月9日）預估銷售1.3至1.5億元，頭獎累積金額預估上看2.1億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於大樂透2026年端午加碼活動今日同步開跑，加送100組100萬元紅包。本期開獎情形100組中開出20組，總中獎注數為21注，其中19組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有80組100萬獎項未開出，將於次期（6月9日）繼續加開。

🟡6月5日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：12、14、25、30、32、44，特別號34。
49樂合彩：12、14、25、30、32、44。

今彩539：07、21、26、27、31。
39樂合彩：07、21、26、27、31。

3星彩：8、6、5。
4星彩：8、2、4、6。

大樂透端午加碼開獎結果：

https://www.taiwanlottery.com/activity/bonus/result/87394ce5484d44fbb2b0ff7f71a00132

※派彩結果以台彩官網資料為主。

🟡6月5日大樂透端午加碼「100組100萬」中獎彩券行一次看

▲（圖／翻攝自台彩官網）
▲（圖／翻攝自台彩官網）
▲6月9日大樂透端午加碼「100組100萬」開獎結果一次看。（圖／翻攝自台彩官網）
▲6月9日大樂透端午加碼「100組100萬」開獎結果一次看。（圖／翻攝自台彩官網）
相關新聞

大樂透6/5頭獎1.8億！端午加碼「100組100萬元」開跑　獎號一次對

今芒種大樂透衝1.8億！「5生肖、5星座」轉運迎暴富：數錢到手軟

端午彩券加碼8億新高！大樂透增百組百萬　賓果賓果3玩法加開31天

大樂透5/19貳獎一注獨得！悲情幸運兒在彰化誕生：獎金只有160萬

賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...