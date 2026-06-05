大樂透第115000059期1.8億元頭獎今（5）日開獎結果出爐，台彩公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，目前已連續8槓，下期（6月9日）預估銷售1.3至1.5億元，頭獎累積金額預估上看2.1億元。
至於大樂透2026年端午加碼活動今日同步開跑，加送100組100萬元紅包。本期開獎情形100組中開出20組，總中獎注數為21注，其中19組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有80組100萬獎項未開出，將於次期（6月9日）繼續加開。
🟡6月5日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：12、14、25、30、32、44，特別號34。
49樂合彩：12、14、25、30、32、44。
今彩539：07、21、26、27、31。
39樂合彩：07、21、26、27、31。
3星彩：8、6、5。
4星彩：8、2、4、6。
大樂透端午加碼開獎結果：
https://www.taiwanlottery.com/activity/bonus/result/87394ce5484d44fbb2b0ff7f71a00132
※派彩結果以台彩官網資料為主。
🟡6月5日大樂透端午加碼「100組100萬」中獎彩券行一次看
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