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為落實「親師生溝通爭議預防機制」，高雄市長陳其邁指示高市府教育局今（5）日召開相關作業指引研商會議，邀集高市教師職業工會、教師產業工會兩大教師團體代表與校長協會共同參與，就調處指引內容進行充分討論與意見交流，並獲初步共識。教育局表示，將持續以「溝通先行」與「法律後援」雙軌並行，兼顧守護教師權益、教師專業支持與協助親師生溝通，並透過外部多元專業參與，共同營造安心、友善且互信的教育環境。教育局指出，校園中親師生互動過程難免出現意見分歧或溝通爭議，若在初期未能妥善處理，往往容易直接進入繁複的法定調查程序，不僅耗費大量行政與教育資源，也可能加深彼此對立情形。因此，教育局積極規劃改革校事會議，以「溝通先行」為核心理念的調處機制，強調把握爭議發生初期的溝通黃金期，由學校視個案需求適時引入心理、輔導、法律、教育等外部專業人員提供協助與支持，促進理性對話與問題解決。教育局也將編列專案預算，規劃提供教師「法律後援」法律諮詢服務，目前正研議相關執行細節，盼讓教師在依法履行教學與輔導職責時，能獲得即時且專業的後援支持。整合學輔校安資源，建立學校諮詢與協處「單一窗口」，並結合輔導團及校園事件交流工作坊等措施，協助學校提升事件處理、溝通協調及危機應變能力。「改革校事會議，保障教師權益」教育局表示，透過廣納各方意見，共同建立完善的溝通支持機制，減輕學校老師第一線行政負擔，營造更友善、穩定的校園環境。