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美國勞工統計最新公布5月非農就業人數，大增17.2萬人遠優於市場預期的8.5萬人，失業率則為4.3％與上月相同，符合市場預期。另外，3月和4月新增非農就業人數合計上修9.3萬人，數據顯示美國就業市場強勁，美國聯準會（Fed）降息幾無可能，若聯準會專注在應對通膨，升息成為更有可能的選擇。華爾街持續消化就業數據與聯準會利率政策前景，同時科技股的拋售潮仍在持續，美股主要指數齊聲下跌。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌120.69點或0.23％；標普500指數下跌64.07點或0.84％；那斯達克指數點下跌377.735點或1.38％；費城半導體指數下跌712.77點或5.23％。根據《CNBC》報導，由於5月非農就業數據出乎意料的強勁，推動美債殖利率上升，對股市構成下行壓力，分析師柯特曼（Stephen Coltman）表示，「對於新任聯準會主席沃許（Kevin Warsh）來說，這將會是一個艱難的開局」。隨著通膨與就業市場不斷變化，市場的辯論焦點正迅速轉移，從原本的聯準會何時才要降息，變成如今的「聯準會為什麼不升息？」柯特曼指出，若聯準會的立場從偏向鴿派轉為偏向鷹派，這對市場而言將是一個難以消化的痛苦轉變，並且很可能引發延伸至各資產類別的劇烈波動。焦點個股方面，昨日暴跌超過12％的博通今日稍微回穩，但盤中股價仍下跌約3％。輝達股價下跌約2.4％、台積電ADR下跌約3.9％、美光下跌約5％，晶片股持續低迷。分析師坎通（Charles Kantor）強調，許多投資人希望擺脫單押科技股的依賴，但是從現在到2030年，用於建立計算和資料中心的相關產品需求潛力依舊十分巨大。