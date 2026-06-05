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▲黃仁勳一聽到熟悉的閩南語，立刻回頭幫該位幸運粉絲簽名。（圖／翻攝自opop33598 Threads）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（5）日中午左右，搭乘私人專機降落首爾金浦國際機場，展開為期4天的訪問行程，有台灣人分享在當地巧遇黃仁勳的影片，可見面對大批韓國民眾圍觀簇擁、歡呼，黃仁勳一聽到熟悉的台語「黃頭家（黃老闆）」，本人便立刻迴轉朝鏡頭方向走來，讓該名幸運的台人獲得親筆簽名。一名台灣網友在社群平台上傳一段影片，只見黃仁勳和太太驅車抵達首爾麻浦區弘大，一下車，他先往某一邊的人群走去，這時現場不停傳出閩南語「黃頭家（黃老闆）」的叫喊聲，只見黃仁勳似乎是聽見招喚，突然轉身快步往原PO鏡頭的方向走來。片中，黃仁勳臉上掛著微笑一邊向民眾擊拳，一邊接過台灣粉絲遞給他的掌上型遊戲機，並在上頭簽名，台人興奮地大喊「謝謝黃老闆」，黃仁勳則回說：「See you guys!」語畢，便走回另一邊的人群繼續跟民眾互動。該則影片曝光後，引起台灣網友熱議，「笑死！台語不就來了」、「證明要學好台語，出國遇到黃爸爸也可以認親」、「主因是他聽懂台語，在國外能吸引他注意讓他覺得親切的，台語喊下去就對了」、「原來出國講台語也能要到簽名」、「在韓國也是這麼熱門的黃爸爸」、「台灣爸爸真是國際巨星呢」、「爸爸日理萬機，辛苦了！希望好好照顧身體，別太累了！」