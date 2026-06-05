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▲洪啟庭說，喇牙看到人大多會快速閃開，像陳男這樣正好掉入眼內極為罕見，一旦被咬傷，先以清水沖洗傷口、冰敷止痛並且立即就醫，才是正確做法。(圖／洪啟庭醫師提供)

一名70歲陳姓阿北5月初午睡時，突然覺得臉頰上有異物，用力往臉上一拍，突然覺得右眼刺痛且有嚴重的異物感，眼睛幾乎睜不開，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭檢查時發現阿北眼內有一坨不知名的生物和白色分泌物，夾出後一看，驚見是1隻物奄奄一息的「喇牙」，所幸男子經治療後並無大礙。視力也恢復到1.0，結膜炎與毛囊炎亦恢復正常。洪啟庭表示，因為個案本身沒有近視，當下檢查視力，最佳視力只有0.5。隨後翻開下眼瞼，發現那一坨生物，類似節肢動物；另外其右側也發現到一團米黃色的圓狀物體，疑是節肢動物的卵囊。由於喇牙緊拉下睫毛，不易用蠻力移除，只好先用小棉簽將其轉90度，讓牠抓力變鬆。此時終於看清楚這一隻動物有黑褐色的身體，另外有幾隻長步足為黑褐相間。隨後裂隙燈放大倍數後發現幾隻蜷縮殘肢，於是以小鑷子用力將節肢動物的身體與觸肢全部從皮膚移開。之後觀察到病人右眼，都是白綠分泌物伴隨著急性結膜炎，研判是來自節肢動物的毒素反應。其右上眼皮也有明顯的結膜充血與毛囊炎，是誘發的一系列發炎。洪啟庭指出，取出的節肢動物，經三位昆蟲系學者鑑定後，一致性判定為「白額高腳蛛」也就是「喇牙」。由於傳言「喇牙」很可怕且會傷皮膚與黏膜，阿北知道是喇牙後，真的嚇到差一點尿濕褲子，以為這下完蛋了，給予真正的衛教後，阿北才放心帶眼藥回家。一個星期後的複查，其右眼視力也恢復到1.0，結膜炎與毛囊炎亦恢復正常。洪啟庭說，基本上喇牙看到人大多會快速閃開，可能被逼到絕境才會因自衛而咬人，像陳男這樣正好掉入眼內極為罕見，一旦被咬傷，先以清水沖洗傷口、冰敷止痛並且立即就醫，才是正確做法。