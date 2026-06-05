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桃園市長張善政昨赴行政院會，為首創的「可負擔住宅」政策請命，但遭內政部潑冷水，認為「出售型住宅照顧人數少」，建議「回歸社宅只租不賣」。張善政今（5）晚表示，將本於善意繼續溝通，為了年輕人的未來跟居住正義，「內政部沒有道理反對」。張善政今晚出席國民黨台南市長參選人謝龍介的募款餐會，離開前被問到「可負擔住宅」遭內政部潑冷水一事，他說，會秉持善意繼續跟內政部溝通，把可負擔住宅的精神說明，為了年輕人住宅的未來跟居住正義，內政部沒理由反對。至於謝龍介稱也想跟進「可負擔住宅」政策，張善政指出，不只謝龍介，台中也是一樣，很多縣市希望看到社宅以外，另一種居住正義的方式。張善政說，他在院會有講，住宅政策有兩個翅膀，一個是社宅「只租不賣」，一個是可負擔住宅，可賣不租，也不可以做商業用，這樣才是完整的住宅政策，希望內政部不要說住宅政策只有一種選擇，它是多樣的選擇，讓年輕人有不同選擇，才是年輕人福氣。