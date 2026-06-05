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中華職棒中信兄弟今（5）日回到洲際大本營，迎戰樂天桃猿，打出一場大比分逆轉的比賽，先發投手鄭浩均在4局上被敲出滿貫砲，單局失掉5分，兄弟在6局下靠著岳政華的3分砲、江坤宇的適時安打追平比分，8局下許基宏致勝安打敲回超前分，終場兄弟就以7：6逆轉擊退桃猿，終止近期的2連敗、主場7連敗，相隔27天再度於洲際贏球。兄弟此役推出「本土王牌」鄭浩均先發，對決桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler）。前3局雙方無分數進帳，4局上桃猿發動一輪猛攻，張趙紘、林子偉敲安，桃猿攻佔一、三壘，鄭浩均雖然解決陳佳樂，但控球突然失準，連續保送馬傑森、嚴宏鈞，免費奉送1分給桃猿，緊接著又被林政華敲出滿貫砲，單局一口氣失掉5分。兄弟在4局下展開反攻，江坤宇、許庭綸選到保送，陳九登、張士綸敲出安打，兄弟追回2分，以2：5落後。5局上鄭浩均續投，但對劉子杰投出保送後就退場，蔡齊哲緊急登板「拆彈」，仍在兩出局後被陳佳樂敲出適時安打，桃猿添得第6分，取得6：2領先。6局下兄弟再度吹起反攻號角，黃韋盛靠著失誤上壘，兩出局後張士綸敲安，岳政華把握得點圈機會，敲出右外野3分砲，兄弟追到剩1分落後。此時桃猿將艾菩樂換下場，蘇俊璋登板投球，兄弟打線再拉出一波新攻勢，王威晨、詹子賢連2支內野安打，許基宏選到保送，江坤宇敲出適時安打，替兄弟打下追平分，但二壘跑者詹子賢搶攻本壘失敗，雙方形成6：6平手。8局下兄弟攻勢再起，岳政華跑出內野安打，並藉由王威晨、詹子賢的滾地球推進到三壘，許基宏從陳冠宇手中擊出適時安打，替兄弟打下超前分，取得7：6領先。9局上吳俊偉登板「關門」，雖然被陳晨威敲出安打，仍抓下最後3個出局數，終場兄弟就以7：6逆轉擊退桃猿，終止近期的2連敗、主場7連敗，相隔27天再度於洲際贏球。