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▲高雄內惟藝術中心首度攜手與台電公共藝術，由劉依盈策展，邀請2009年高雄獎得主張立人，帶著作品《RE：戰鬥之城》返回高雄。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.05）

▲ 《RE：戰鬥之城》於6月6日至10月26日於內惟藝術中心展出。（圖／內惟藝術中心提供）

高雄內惟藝術中心今（5）日首度攜手與台電公共藝術，由劉依盈策展，邀請2009年高雄獎得主張立人，帶著作品《RE：戰鬥之城》返回高雄。展覽除了重現2024年創下北師美術館開館觀展人潮紀錄的《戰鬥之城．終》，藝術家再創作的《戰鬥之城》第一部〈台灣之光（二周目）〉也首次呈現。高雄市立美術館館長顏名宏表示，2009年藝術家張立人，以小尺幅的動畫短片影像，改編西洋名畫的《古典小電影1-4》系列，趣味反諷次文化世代，獲得高雄獎榮耀。在獲獎後張立人於2010年起持續創作、拍攝長達14年的動畫影片與漫畫作品《戰鬥之城》系列，自編劇本、自導自演、一人分飾多角與自己配音；動畫拍攝的紙作人偶、城市建築場景模型等皆是藝術家獨立手工完成。張立人表示，歷時14年完成的《戰鬥之城》是探尋「藝術本質」的過程，內惟藝術中心處於城市新舊街廓縫合處，特別像作品中他記憶裡的城市樣貌，隨著時間和時代進步慢慢改變。「Re」有重啟、再次回返之意，本次展覽奠基於過去展出《戰鬥之城》既存的累積，再次回頭審視自身創作，進一步調修、增補並推進的軌跡。《RE：戰鬥之城》於6月6日至10月26日於內惟藝術中心展出，展覽免費參觀，有興趣的民眾上網預約快速入場，現場亦可排隊入場，6月6日開展日當天有藝術家與策展人的導覽場次，展覽詳細內容請鎖定內惟藝術中心官方網站及社群平台。