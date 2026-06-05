我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，揭露當年《勞基法》修法期間，他與前總統蔡英文、時任總統府副秘書長姚人多在官邸密會的內幕，不僅被姚人多下「封口令」，事後特定媒體還詳細爆料，將他塑造為私下求和的角色。他痛批，那天現場只有三個人，若無蔡英文授意，幕僚怎敢跟媒體放話？對此，姚人多反擊，黃國昌的說法與記憶有極大落差，狠酸他別再為了政治目的扭曲事實。已淡出政界六年的姚人多在臉書發文反駁，完全不記得黃國昌有說過「表決輸了會認」等話，只記得黃國昌在總統面前發了很多牢騷，且當總統拿起電話準備打給負責人時，黃國昌還出面制止。對於被指控下封口令，姚人多強調事實完全相反，當天在車上要求保密的人是黃國昌自己，而非民進黨。他質疑，堂堂黃主席什麼時候聽過民進黨的話？「這種關門密會傳出去究竟對誰有傷？對誰有傷就代表那個人有保密需求。」姚人多痛批黃國昌這本書的敘事結構，就是為了成就他個人的英雄主義，把所有立場與記憶不一樣的人全都打成壞蛋，本質上就是一個選舉工具。他感嘆，黃國昌為了在政治上存活，不斷建構對自己有利的現實，在自己眼裡是一個可悲、可憐的存在。姚人多幽默暗諷，這場爭議最大的受害者，其實是自己當時載黃國昌的那台愛車，因為他載完沒多久就把車給賣了。