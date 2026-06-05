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今日洲際棒球場陰雨綿綿，中信兄弟與對手進行了一場情緒三溫暖的精彩戰役。中信兄弟在一度落後5分的絕境下，憑藉中後段局數的猛烈攻勢，最終以7：6演出史詩級逆轉勝，不僅終結了近期主場的不勝低潮，更奪下本季主場第四勝，讓現場與電視機前的黃衫軍情緒沸騰。本場比賽前半段戰況對中信兄弟極為不利，先發投手鄭浩均在撐過4局的過程中遭遇亂流，開局即被對手重擊，包含一支滿貫全壘打在內共失掉6分，讓不少在家收看轉播的象迷心碎不已，紛紛留言感嘆：「被打滿貫砲後真的不敢看，太心痛了！」、「還以為又要輸了，氣到直接把電視關掉。」然而，比賽進入中段後風雲變色。中信兄弟打線並未放棄，這股韌性成為逆轉契機。比賽轉折點發生在6局下，先是岳政華展現強打實力，一發石破天驚的3分全壘打，一口氣將比分追近至3分差。隨後江坤宇的關鍵安打再添1分打點，讓球隊吹起反攻號角，將比分追成6 6平手。來到8局下半，氣勢如虹的黃衫軍再接再厲，許基宏在關鍵時刻頂住壓力，擊出帶有1分打點的左外野一壘安打，送回跑者岳政華，完成逆轉超前。最終中信兄弟在牛棚群呂彥青、吳俊偉的強力封鎖下，以7 6守住勝果。賽後洲際棒球場氣氛來到最高點，這場勝利是中信兄弟自5月9日以來，睽違已久的主場勝場。球迷們紛紛在社群媒體上表達難以置信的心情：「再打開電視居然已經6：6了！」、「基宏這時候安打我都要哭了，到底看了什麼兄弟們！」、「還好沒放棄」、「被打滿貫砲後不敢看」。這場在大雨中打出的逆轉勝，展現了中信兄弟不放棄的韌性。雖然目前上半季戰績已定，但球員們在主場球迷面前展現的拚勁，仍為接下來的賽季注入了強心針。