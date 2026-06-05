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中華職棒中信兄弟「本土王牌」鄭浩均過去2年在洲際大本營的表現相當穩定，拿下8勝3敗、防禦率2.12，本季在洲際卻投得跌跌撞撞，今（5）日面對桃猿打線，僅投4局失6分，被林政華敲出一發滿貫砲，5局上因手部肌肉有緊繃的狀況臨時退場，最後靠著打線火力支援，成功躲過敗投，但在洲際的防禦率上升至10.80、主場防禦率9.22。鄭浩均2022返台加盟「黃衫軍」，2023年在洲際主場出賽11場，拿下5勝3敗，防禦率2.72，2024因傷整季報銷，去年球季在洲際出賽3場，拿下3勝，防禦率是完美的0。若加上其他主場賽事，鄭浩均2023年主場出賽13場，拿下5勝4敗，防禦率3.18，去年主場出賽5場，拿下3勝，防禦率2.25，仍相當有水準。不過鄭浩均本季在主場的成績卻不如前2年理想，賽前累積4場出賽，拿下1勝2敗，防禦率10.13，其中有2場投不滿5局，4月14日對雄鷹僅投3.1局失8分，5月13日對悍將僅投0.1局失9分。此役交手桃猿打線，鄭浩均在4局上被擊破，滿壘時投出保送，又被林政華敲出滿貫砲，單局失5分退場，5局上因手部肌肉有緊繃的狀況臨時退場，最後靠著打線火力支援，成功逃敗，總計4局失6分，在洲際的防禦率上升至10.80、主場防禦率9.22。