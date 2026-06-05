32歲「櫻桃姐姐」徐莘喬和圈外男友愛情長跑6年，去年11月29日宣布結婚，新婚半年的她，今（5）日宣布即將迎來第一胎，櫻桃姐姐秀出兩條線的驗孕棒和超音波照片，興奮地說：「我們的世界多了一位新成員！」
結婚周年給老公驗孕棒 櫻桃姐姐夫妻感動相擁
櫻桃姐姐在粉專上傳一則短片，可見她拿著浮現兩條線的驗孕棒、胎兒在子宮活動的超音波畫面，以及胎動瞬間的影像，宣布懷孕喜訊，片中還可見她在結婚登記周年當天，跟老公透露懷孕的消息，兩人開心地抱在一起，畫面相當感人。
「謝謝你選擇我們，全家人都期待你的到來喔！」櫻桃姐姐說道。櫻桃姐姐去年底發文宣布婚訊，她感性地寫下：「從學生時期牽著手一路走到現在！一起經歷生活的變化、彼此磨合、一起成長，這些年累積的默契與陪伴，讓我們在今年決定攜手彼此，走向人生的下一段旅程！」並附上一系列唯美婚紗照，贏得各方祝福。
櫻桃姐姐2013年出道 曾是幼幼台家族成員之一
櫻桃姐姐畢業於國立台北大學公共行政暨政策學系，2012年6月入選東森幼幼台水果生力軍，於隔年正式出道，形象甜美、活潑，曾經是YOYO TV廣受歡迎的兒童節目主持人與YOYO家族成員之一，除了日常節目錄製與唱跳活動，她也經常參與各大企業家庭日與公益活動。
2017年，櫻桃姐姐離開幼幼台後，至今依然活耀於螢光幕與各大活動，並經營個人粉絲專頁，分享寵物黃金獵犬「敖妹」、高爾夫球、料理與生活點滴。
櫻桃姐姐IG
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櫻桃姐姐在粉專上傳一則短片，可見她拿著浮現兩條線的驗孕棒、胎兒在子宮活動的超音波畫面，以及胎動瞬間的影像，宣布懷孕喜訊，片中還可見她在結婚登記周年當天，跟老公透露懷孕的消息，兩人開心地抱在一起，畫面相當感人。
「謝謝你選擇我們，全家人都期待你的到來喔！」櫻桃姐姐說道。櫻桃姐姐去年底發文宣布婚訊，她感性地寫下：「從學生時期牽著手一路走到現在！一起經歷生活的變化、彼此磨合、一起成長，這些年累積的默契與陪伴，讓我們在今年決定攜手彼此，走向人生的下一段旅程！」並附上一系列唯美婚紗照，贏得各方祝福。
櫻桃姐姐畢業於國立台北大學公共行政暨政策學系，2012年6月入選東森幼幼台水果生力軍，於隔年正式出道，形象甜美、活潑，曾經是YOYO TV廣受歡迎的兒童節目主持人與YOYO家族成員之一，除了日常節目錄製與唱跳活動，她也經常參與各大企業家庭日與公益活動。
2017年，櫻桃姐姐離開幼幼台後，至今依然活耀於螢光幕與各大活動，並經營個人粉絲專頁，分享寵物黃金獵犬「敖妹」、高爾夫球、料理與生活點滴。
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