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NBA總決賽正如火如荼進行中，美國總統唐納·川普（Donald Trump）在觀看首戰後，公開表達了對聖安東尼奧馬刺隊新星文班亞馬（Victor Wembanyama）的高度讚賞，並大方稱讚這位年輕長人是「偉大的球員」。即便身為紐約尼克隊的忠實支持者，川普在談到馬刺隊的文班亞馬時，仍毫不掩飾其欣賞之情。他在白宮接受媒體訪問時表示：「文班亞馬是一位偉大的球員。他不僅未來會成為偉大球星，他現在就已經是了。」川普甚至針對文班亞馬的身手發出驚嘆：「我當時看著比賽問自己，『到底該怎麼守住這傢伙？』他擁有7呎5吋的身高，而且投籃手感非常出色。」作為紐約出身的尼克隊資深球迷，川普對於尼克隊在季後賽展現的統治力感到興奮。他特別提到與尼克隊老闆詹姆斯·多蘭（James Dolan）的交情，表示很高興看到多蘭終於打造出一支具備奪冠實力的強隊。川普談到總決賽首戰的逆轉勝時說：「尼克表現得太棒了。我看了比賽的開場與結尾，儘管中間因為處理公務錯過了一些，但當我看到比賽結束時，他們完全展現了統治力，真的很驚人。」尼克隊在季後賽至今尚未嘗過敗績，川普對於尼克自1973年以來首座冠軍獎盃充滿期待。面對川普計畫親自出席於麥迪遜廣場花園舉行的總決賽G3與G4，儘管網路上有部分不同意見，但NBA總裁亞當·席佛（Adam Silver）呼籲球迷以開放態度看待：「在川普競選公職前，他就是一位死忠的尼克球迷。我曾多次與他共同觀看比賽，他甚至參與過NBA的宣傳活動。」席佛強調，體育運動應是強調共同點而非製造分歧的場合，「它能創造歸屬感。總統是一位地道的紐約客，我很高興他能參與這份尼克隊帶給紐約的熱情與喜悅。」