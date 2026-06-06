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PLG總冠軍系列賽首戰，富邦勇士作客例行賽龍頭桃園璞園領航猿的主場，全場非但外線命中率低到誇張，更瘋狂送出高達23次的失誤。然而，歷經近3小時、57次互換領先的惡戰，最終卻是這支「不完美」的勇士在延長賽以97：95帶走勝利。勇士究竟憑什麼在客場搶走最關鍵的主場優勢？賽後總教練許晉哲揭開藏在口袋裡的「3大奇兵」。當兩隊核心進攻集體中邪、陷入開局5分鐘只進1球的囧境時，替補出發的洪楷傑成為撕裂領航猿防線的冷血利刃。與兩隊團隊命中率格格讀入的是，他繳出百分之百命中率的無瑕疵表現，在球隊陷入落後、進攻停滯時，連續在板凳區挺身而出砍進拆彈的關鍵三分。許晉哲總教練賽後對他讚不絕口，而洪楷傑本人則顯得相當淡定：「我們進攻路線就是練習常常在做的，照著教練的作戰計劃下去走，自然而然會有好的事情發生。」最終成為勇士今晚能夠緊咬比分、甚至超前比數的關鍵。若單看正規時間最後4秒，兩罰不中的陳又瑋差點成為葬送勝利的罪人。但賽後陳又瑋此役其實繳出全場最高的正負值，在勇士後場資源匱乏之時，他幾乎是燃燒生命撐起勇士的攻防，甚至拚到雙腿嚴重抽筋。許晉哲坦言：「又瑋打到抽筋，在場上我們真的沒辦法把他換下來，最後罰球不進是他體能的部分我沒有幫他做好調節。」面對外界質疑關鍵時刻4罰沒進的表現是體能還是抗壓性出問題，陳又瑋賽後認為：「就只是沒進而已。責任在我，回去會多練罰球。」延長賽讀秒階段，勇士洋將霍力飛在籃下頂著領航猿阿提諾與伯朗的雙塔防線，硬是放進高難度的「神仙球」鎖定勝局。這球或許在球迷眼裡是「運氣好、神」，但對勇士教練團而言，這是平時苦練的必然結果。霍力飛在延長賽幾乎扛起整支球隊，許晉哲透露：「霍力飛平時在隊內訓練，就一直只有練籃下的動作。搶下籃板後把球勾進去，因為對方身材非常高大，硬灌容易被蓋，所以他用勾的。這不是運氣，是他平常都在練這個勾射動作。」霍力飛上半場就陷入犯規麻煩，但他頂住壓力，在決勝期抓下數個扭轉制空權的關鍵防守籃板與補籃，粉碎了領航猿的禁區防線。這場比賽的進攻水準或許不盡人意，兩隊合計41次失誤、外線合計70投15中、三分命中率只有悽慘的21.4%。領航猿在戰術執行上其實相當成功，將勇士最擅長的快攻得分壓制到僅剩13分，但領航猿教頭卡米諾斯在賽後也坦言，就是因為球員開賽太過興奮、出手太急，加上自身失誤奉獻給富邦6到8分的輕鬆快攻上籃，以及決勝期兩波防守籃板失守，才將勝利拱手讓人。雖然勇士驚險搶下1：0領先，但去年冠軍賽領航猿同樣是在主場輸掉G1，最終卻一路血戰到搶七大戰翻盤捧盃。接下來的G2的細節或許將直接決定今年金盃的走向。