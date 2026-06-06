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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平本季在投手丘上的表現堪稱統治級，儘管本季目前先發10場尚未達到規定投球局數，但他以驚人的0.74防禦率持續震撼大聯盟，奪下賽揚獎的呼聲日益高漲。美國權威媒體《FOX SPORTS》最新分析指出，大谷今年投球型態的顯著轉變，尤其是高達「51.7%」的滾地球率，高居聯盟第4（至少先發投60局），將成為他問鼎生涯首座賽揚獎的最強利器。根據《FOX SPORTS》的報導，大谷翔平本季的投球策略出現了戰術性調整。儘管他在三振率（K%）上略低於生涯平均水準，但他本季的滾地球比率（GB%）飆升至51.7%，這不僅是個人生涯新高，更較上季大幅提升了超過10個百分點。這項數據在大聯盟本季投球超過60局的先發投手中，高居全聯盟第4。美媒強調，這種「讓打者擊出滾地球」的投球風格，正是他本季能維持超低防禦率的關鍵支撐。以本月3日對陣亞利桑那響尾蛇隊的先發為例，大谷開局即連續讓對手擊出三球滾地球出局，並在第6局面臨危機時，靠著讓強打柯賓·卡洛爾（Corbin Carroll）擊出雙殺打成功化解失分危機。整場比賽大谷僅花89球就完成6局投球，送出6次三振的同時，製造了多達8個滾地球出局。《FOX SPORTS》分析指出，提升滾地球率帶來的直接效益，就是有效防止長打。大谷本季先發10場以來，僅在其中1場比賽遭對手擊出全壘打，展現了絕佳的危機處理能力與球路尾勁。這種能穩定製造出局數的型態，不僅幫助他減輕了投球負荷，更讓教練團更有信心賦予他更長的局數。然而，大谷若想在賽揚獎角逐中擊敗費城人隊的桑切斯（Cristopher Sánchez）及釀酒人隊的米吉歐洛斯基（Jacob Misiorowski）等強勁對手，最終的關鍵仍取決於「累積投球局數」。專家認為，若大谷能持續運用這套高效的滾地球投球術，將有助於他在賽季後半段消化更多局數，進而鞏固其入選賽揚獎候選人的競爭優勢。身為大聯盟史上罕見的「二刀流」球員，大谷翔平除了在打擊端引領群雄，本季在投手丘上的進化更讓人刮目相看。他展現了頂級投手在面對打者時的智慧與調度能力，不再一味追求三振，而是透過精準控球來引導打者擊出軟弱滾地球。