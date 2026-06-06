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洛杉磯道奇隊在今年休賽季期間，以4年2億4000萬美元的驚人天價，簽下了自由市場上的頂級外野手凱爾·塔克（Kyle Tucker），此舉曾一度震驚棒球界。然而，隨著賽季進行，塔克的表現與其身價出現巨大落差，美媒《運動畫刊》（Sports Illustrated）直言，這筆補強目前看起來已形同失敗，球團恐在不久後感到後悔。道奇隊在休賽季將外野戰力補強視為重中之重，網羅了曾連續4年入選全明星賽的塔克，原被視為冠軍拼圖的完美補充。然而，截至目前為止，塔克在場上的表現卻與期待相去甚遠。根據數據統計，塔克本季出賽至今，打擊率僅2成34，累積4支全壘打與27分打點，整體攻擊指數（OPS）僅為.715。對於一位簽下接近大谷翔平等級合約的頂級巨星而言，這樣的影響力顯然遠未達標。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽季初期曾為愛將緩頰，將塔克的苦戰歸咎於他急於在新東家證明自己，導致打擊時過於「用力」。然而，隨著賽季即將邁入折返點，塔克的狀況仍未見起色，這套說法似乎已不再具有說服力。《運動畫刊》記者瓦倫蒂娜·馬丁尼茲（Valentina Martinez）針對塔克的困境發表了嚴厲評論：「最顯而易見的事實是，他至今仍未在道奇隊找到自己的定位。如果他無法在短時間內扭轉低迷狀況，遲早有一天，道奇隊會開始為這份合約感到後悔。」道奇隊目前正處於衛冕的高壓之下，任何一筆昂貴的投資都面臨著無情的檢視。塔克的低迷不僅讓球迷質疑球團的球探評估能力，更讓他在球隊的戰術地位變得極度尷尬。作為一支目標重返榮耀的球隊，道奇容錯空間有限。接下來的賽季對塔克而言將是背水一戰，他不僅需要儘速調整揮棒機制，更得證明自己值得那份天價合約。