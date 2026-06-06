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中華職棒中信兄弟昨（5）日克服5分落後，以7：6逆轉擊退樂天桃猿，雖然先發投手鄭浩均僅投4局就失6分，但接手的牛棚及時踩住煞車，未讓失分擴大；打線在錯失前2局先馳得點的機會後，從第4局起把握得點圈攻勢，繳出12打數5安打、打擊率4成12，打下關鍵7分，成為逆轉贏球的關鍵。本季兄弟「先被得分」的戰績僅為 4 勝 20 敗（含前役），堪稱全聯盟最不會打逆風球的球隊。因此，這次能夠克服5分的大幅落後逆轉取勝，對上半季戰績相對低迷的兄弟來說，確實相當不容易。兄弟在前役前2局都有得點圈機會，且跑者都已兵臨城下、站在三壘得分大門，卻始終缺乏適時一擊，得點圈4個打數毫無建樹，未能先馳得點提振士氣。先發投手鄭浩均前役狀況不盡理想，前3局就送出3次四死球，3局上雖靠著許庭綸精彩的滑接美技驚險化解危機，但控球不穩的狀況在4局上付出代價。在被連續敲安後，連續2個保送先送掉1分，隨後又被林政華敲出滿貫全壘打，單局大失5分；5局上雖然續投，但對劉子杰投出保送後，就因手部緊繃提前退場。兄弟在鄭浩均退場後推出蔡齊哲成功止血，僅被陳佳樂敲安送回壘上的留存跑者，後續登板的游竣宥、李振昌、呂彥青以及吳俊偉皆力保不失分，成功封鎖對手打線，也給了兄弟打線反攻的本錢。在4局上失掉5分後，兄弟打線從4局下開始反擊，陳九登、張士綸2支得點圈安打替球隊追回2分；6局下岳政華3分砲，江坤宇滿壘追平安打，以及8局下許基宏致勝安打。兄弟在4局以後的得點圈12打數5安打，打擊率4成12，打下關鍵7分，最後成功逆轉止敗。牛棚及時踩煞車、打線也回應投手群的壓制力，成為這場逆轉秀的關鍵。值得一提的是，本季兄弟「先被得分」的戰績僅為 4 勝 20 敗（含前役），堪稱全聯盟最不會打逆風球的球隊。因此，這次能夠克服5分的大幅落後逆轉取勝，對上半季戰績相對低迷的兄弟來說，確實相當不容易。