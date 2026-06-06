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▲安東尼海德在《魔法奇兵》演女主角的師父，表演受到觀眾喜愛，也成為他的代表作之一。（圖／翻攝自IMDb）

▲安東尼海德在《梅林》飾演烏瑟王，也讓觀眾留下深刻的印象。（圖／翻攝自IMDb）

曾在《魔法奇兵》扮演女主角芭菲的師父、《梅林》扮演亞瑟王的父親烏瑟的英國男星安東尼海德，因肺炎併發症安詳辭世，享壽72歲。他生前除了這兩齣奇幻影集外，還拍過電影，以及在喜劇影集《小英國大人物》中飾演首相，近年則是在獲獎頻頻的影集《泰德拉索：錯棚教練趣事多》飾演女主角報復心強的風流前夫。他去年底才失去相守超過40年的伴侶莎拉，不到半年自己也撒手人寰。安東尼海德長相有堅毅的氣質，更有讓人喜愛的低沉嗓音，因此在戲劇節目中，常有機會飾演具有權威感，或是上流社會的人物，不演戲的時候，也常有機會為廣告或是影片獻聲。他在《魔法奇兵》飾演女主角莎拉蜜雪兒吉蘭的師父，表現受到喜愛，差一點就要成為番外篇影集的主角，他的兩個女兒艾蜜莉與黛西發表聯合聲明，表示爸爸會受到演藝界同仁、友人與粉絲們長久的懷念。在聲明中，她們稱能當他的女兒深感榮幸，透露爸爸一直很喜歡演員的工作，也覺得自己極度幸運，能夠跟那麼多有才華的人、在製作品質那麼好的影片中共事，讓他的演藝事業可以延續好幾個10年。她們去年底才送走媽媽，不滿半年又要告別爸爸，心情的沉重可想而知。艾蜜莉與黛西請外界尊重她們的隱私，表示儘管對爸爸的思念遠比他離開留下的空虛要多很多，至少能夠看到他生前熱愛的演出作品，哪怕已經不在身邊。她們的爸媽從來沒結婚，安東尼生前曾解釋，莎拉對於辦婚禮一點都沒有興趣，還會叫他「滾開」，然後作勢要跑去嘔吐。就算是這樣，兩人超過40年的情分始終沒變，他也說過：「我不敢想像生命中沒有莎拉，我也不要這樣。」他們的兩個女兒在去年12月29日宣布莎拉去世的消息，表示對家人來說是幾乎無預警，大家都震驚，顯然對安東尼造成很大的衝擊，而現在他們終於在另一個世界團圓，曾經被安東尼演出打動的觀眾，也都在社群網站上發文哀悼，懷念他生前帶給大家的優秀演技。