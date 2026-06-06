中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（6）日共有3場比賽，中信兄弟前役成功止敗，今日推出勝騎士（Mario Sanchez）交手樂天桃猿麥斯威尼（Morgan McSweeney），力拚主場2連勝；統一7-ELEVEn獅持續在大巨蛋迎戰富邦悍將，由喬登（Jordan Balazovic）對決鈴木駿輔；2連勝的味全龍作客澄清湖，踢館台鋼雄鷹，雙方分別派出後勁（Bradin Hagens）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）先發。《NOWnews》整理出6月6日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月6日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前上半封王魔術數字M10，今日正面對決龍隊，若能獲勝，魔術數字將減至M9，若另一地悍將不敵獅隊，龍隊魔術數字將減至M8。
鈴木駿輔拚本季第5勝 交手獅隊喬登
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第4，今日推出洋投喬登先發，本季出賽5場，拿下2勝，防禦率1.38。喬登今年首次來台發展，尚未與悍將打線交過手，今日將是生涯初對決。
悍將目前排名第3，今日由日籍投手鈴木駿輔掛帥，本季出賽7場，拿下4勝1敗，防禦率2.93。鈴木本季與獅隊有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率1.29。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊拚減魔術數字 梅賽鍶掛帥戰後勁
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第2，今日推出洋投後勁先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率3.89。後勁本季與龍隊有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率15.43。
龍隊目前排名第1，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽9場，拿下6勝1敗，防禦率1.81。梅賽鍶本季與雄鷹有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.45。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
聖騎士拚本季第6勝 對決桃猿麥斯威尼
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽8場，拿下5勝1敗，防禦率2.62。勝騎士本季與桃猿有過1次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.13。
桃猿目前排名第5，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽7場，拿下1勝4敗，防禦率4.06。麥斯威尼本季與兄弟有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/6中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：28度
降雨機率：20%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：20%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月6日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|46
|31-15-0
|0.674
|M10
|2
|台鋼雄鷹
|46
|25-20-0
|0.556
|5.5
|3
|富邦悍將
|44
|24-20-1
|0.545
|6
|4
|統一獅
|47
|23-23-1
|0.500
|8
|5
|樂天桃猿
|45
|18-26-1
|0.409
|12
|6
|中信兄弟
|46
|14-31-1
|0.311
|16.5
鈴木駿輔拚本季第5勝 交手獅隊喬登
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第4，今日推出洋投喬登先發，本季出賽5場，拿下2勝，防禦率1.38。喬登今年首次來台發展，尚未與悍將打線交過手，今日將是生涯初對決。
悍將目前排名第3，今日由日籍投手鈴木駿輔掛帥，本季出賽7場，拿下4勝1敗，防禦率2.93。鈴木本季與獅隊有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率1.29。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第2，今日推出洋投後勁先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率3.89。後勁本季與龍隊有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率15.43。
龍隊目前排名第1，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽9場，拿下6勝1敗，防禦率1.81。梅賽鍶本季與雄鷹有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.45。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽8場，拿下5勝1敗，防禦率2.62。勝騎士本季與桃猿有過1次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.13。
桃猿目前排名第5，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽7場，拿下1勝4敗，防禦率4.06。麥斯威尼本季與兄弟有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/6中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：28度
降雨機率：20%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：20%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。