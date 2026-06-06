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⚾2026年中職戰績表（截至6月6日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 46 31-15-0 0.674 M10 2 台鋼雄鷹 46 25-20-0 0.556 5.5 3 富邦悍將 44 24-20-1 0.545 6 4 統一獅 47 23-23-1 0.500 8 5 樂天桃猿 45 18-26-1 0.409 12 6 中信兄弟 46 14-31-1 0.311 16.5

🟡戰績小提示：

▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔今日先發，交手統一獅，目標個人本季第5勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）

▲味全龍洋投梅賽鍶今日先發交手台鋼雄鷹，目標替龍隊減少封王魔術數字。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

▲樂天桃猿洋投麥斯威尼今日先發交手中信兄弟，目標替球隊終止3連敗。（圖／樂天桃猿提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（6）日共有3場比賽，中信兄弟前役成功止敗，今日推出勝騎士（Mario Sanchez）交手樂天桃猿麥斯威尼（Morgan McSweeney），力拚主場2連勝；統一7-ELEVEn獅持續在大巨蛋迎戰富邦悍將，由喬登（Jordan Balazovic）對決鈴木駿輔；2連勝的味全龍作客澄清湖，踢館台鋼雄鷹，雙方分別派出後勁（Bradin Hagens）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）先發。龍隊目前上半封王魔術數字M10，今日正面對決龍隊，若能獲勝，魔術數字將減至M9，若另一地悍將不敵獅隊，龍隊魔術數字將減至M8。🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第4，今日推出洋投喬登先發，本季出賽5場，拿下2勝，防禦率1.38。喬登今年首次來台發展，尚未與悍將打線交過手，今日將是生涯初對決。悍將目前排名第3，今日由日籍投手鈴木駿輔掛帥，本季出賽7場，拿下4勝1敗，防禦率2.93。鈴木本季與獅隊有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率1.29。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05雄鷹目前排名第2，今日推出洋投後勁先發，本季出賽8場，拿下3勝3敗，防禦率3.89。後勁本季與龍隊有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率15.43。龍隊目前排名第1，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽9場，拿下6勝1敗，防禦率1.81。梅賽鍶本季與雄鷹有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率2.45。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡洲際賽事、開賽時間17：05兄弟目前排名墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽8場，拿下5勝1敗，防禦率2.62。勝騎士本季與桃猿有過1次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.13。桃猿目前排名第5，今日由洋投麥斯威尼掛帥，本季出賽7場，拿下1勝4敗，防禦率4.06。麥斯威尼本季與兄弟有過1次交手，拿下1勝，對戰防禦率1.80。網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：28度降雨機率：20%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：30至31度降雨機率：20%📍洲際球場（室外球場）氣溫：30至31度降雨機率：20%