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《超能路人甲》衝上Netflix熱門冠軍！朴恩斌、車銀優組邊緣人英雄

▲韓劇《超能路人甲》於今年5月正式在Netflix上架，由百變演員朴恩斌、臉蛋天才車銀優主演，並登上Netflix台灣觀眾排行榜冠軍。（圖／翻攝自Netflix）

《我的王室死對頭》從沒人期待變熱播大劇！惡男惡女羅曼史爆紅

▲林智妍、許楠儁（右）主演的穿越喜劇《我的王室死對頭》收視亮眼。（圖／SBS官網@programs.sbs.co.kr）

校霸戀上落難千金太浪漫！《耀眼》甜到觀眾全暈了

▲李昀銳（左）和關曉彤在《耀眼》中上演落難千金愛上海島男孩的戲碼。（圖／翻攝自微博@電視劇耀眼）

Netflix 6月片單超期待！多部大作回歸：台灣新劇將上架

近期梅雨旺盛期到來，下周一（8日）又有滯留鋒面接力影響，預計全台將連下多日大雨，非常適合窩在房間享受追劇時光，但許多劇迷不免好奇「下雨天在家要追什麼劇？」，絕對是今年不可錯過的好劇！Netflix韓國影集《超能路人甲》（The WONDERfools）於今年5月正式在Netflix上架，該劇由《非常律師禹英禑》導演劉仁植與《雞不可失》編劇許多仲聯手打造，並由百變演員朴恩斌、臉蛋天才車銀優，以及崔代勳、林成宰等實力派演員領銜主演，在還未開播前就在網路上引起超高討論度。故事設定在末日論盛行的1999年，講述一群毫不起眼的「路人甲」，在一場意外中突然獲得超能力後，並聯手拯救世界。是一部笑中帶淚的佳作。這部天馬行空的動作喜劇，在上架Netflix後瞬間衝上全球排行榜。根據Netflix本週二統計，在台灣排行榜中，《超能路人甲》以驚人之姿拿下冠軍，可見人氣相當高。Netflix熱播韓劇《我的王室死對頭》是韓國SBS於今年5月初播出的連續劇，其憑藉收視率以及高話題，在全球OTT排行開紅盤，由「惡女專業戶」林智妍攜手許楠儁主演，共同打造惡男惡女羅曼史，劇情講述古代妖妃含冤而死後，靈魂意外穿越附身到現代無名演員，並與冷酷的財閥CEO展開充滿愛恨交織的故事，並帶出揪心的前世虐戀。《我的王室死對頭》在播出後每集都能引發熱議，在第8集更突破10.4%，創下開播以來最高紀錄，從原本不被看好的愛情奇幻劇，成為熱門經典神作。Netflix陸劇《耀眼》改編自晉江文學網作家時玖遠的人氣同名小說，由關曉彤與李昀銳領銜主演，劇情結合了校霸與千金的經典設定，講述北京落難千金晴也因家庭變故回到家鄉，並邂逅了小鎮校霸邢武，兩人彼此扶持，最終收穫屬於兩人的愛情，是部雙向救贖的青春成長愛情劇。《耀眼》在開播後立馬衝上Netflix收視第3名，根據本周二Netflix最新排行榜，《耀眼》在台灣收視排行中，目前依舊有第5名的名次，可見熱度依舊，不少觀眾也被劇情中的浪漫青春所感動，大讚表示「這設定很難不愛」、「我覺得好看，蠻勵志的」。值得一提的是，2026年6月也有多部新影集與電影將上架，電影部分如除此之外，還有多部備受期待的新影集，如韓劇《鐵拳教育》、《格鬥實況》，以及台劇大作《欠妳的那場婚禮》和改編真人版影集《降世神通：最後的氣宗》第二季都將在6月陸續登場，影迷們千萬別錯過了。