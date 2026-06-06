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受晶片股暴跌影響，美股週五大幅下挫，主要指數皆收黑，以科技股為主的那斯達克指數下跌4%，創下自2025年初關稅風波以來的最大單日跌幅。綜合《CNBC》等外媒報導，美國勞工統計局（BLS）公布的數據顯示，5月份非農業職位大幅增長17.2萬個，遠高於預期的8.8萬個，就業市場異常強勁，華爾街壓注聯準會（Fed）幾乎無可能降息，認為若聯準會專注於應對通膨，升息則是更有可能的選擇。與此同時，美國10年期公債殖利率突破4.5%，30年期公債殖利率也站上5%，再次引發人們對經濟放緩、企業AI建設成本是否過高的擔憂。就連比特幣價格都自2024年底以來、首次跌破6萬美元，種種因素都增加了市場賣壓。5日收盤，美股道瓊工業指數下跌695.15點或1.35%，報50866.78點；那斯達克指數大跌1121.53點或4.18%，報25709.43點；標普500指數下跌200.57點或2.64%，報7383.74點；費城半導體指數崩跌1396.74 點，或10.26%，報12220.76點。焦點個股部分， 博通（Broadcom）股價挫近8%，邁威爾科技（Marvell）股價更是重摔16.74%，英特爾（Intel）跌11.28%，超微（AMD）跌10.86%，美光科技（Micron Technology）跌13.25%，輝達（NVIDIA）跌幅較少但仍達6.20%。