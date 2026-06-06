輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束訪台行程後，5日飛往韓國，當晚與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及Naver創辦人李海珍等人，在首爾一間烤五花肉店用餐，現場擠滿想要一睹黃仁勳風采的民眾。不過吃烤肉只是陪襯，黃仁勳宣稱，此次他為韓國帶去輝達的4項新業務作為「驚喜」。
根據韓媒報導，黃仁勳5日晚間抵達聚會地點後，告訴現場等候的傳媒，新業務規模都很龐大，韓國將會變得「非常忙碌」。
黃仁勳介紹，4項業務包含：
1. 輝達下一代AI超級晶片平台Vera Rubin。
2. Vera中央處理器（CPU）。
3. 輝達首款AI筆記型電腦系列RTX Spark。
4. 專為下一代人形機器人和實體AI設計的運算平台Jetson Thor。
黃仁勳並補充說，輝達已著手在韓國興建AI技術中心項目，開始招聘AI技術工程師、機器人技術人員等職位，韓國的研發人才將與輝達的全球菁英一起開展多項業務。
韓國商界人士認為，這標誌著韓國企業與輝達在AI半導體、數據中心、機器人、實體AI等領域將擴大合作，特別輝達的韓國AI技術中心若能真正推進，對於增強韓國AI生態系統和研發能力，將產生相當重大的影響。
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黃仁勳介紹，4項業務包含：
1. 輝達下一代AI超級晶片平台Vera Rubin。
2. Vera中央處理器（CPU）。
3. 輝達首款AI筆記型電腦系列RTX Spark。
4. 專為下一代人形機器人和實體AI設計的運算平台Jetson Thor。
黃仁勳並補充說，輝達已著手在韓國興建AI技術中心項目，開始招聘AI技術工程師、機器人技術人員等職位，韓國的研發人才將與輝達的全球菁英一起開展多項業務。
韓國商界人士認為，這標誌著韓國企業與輝達在AI半導體、數據中心、機器人、實體AI等領域將擴大合作，特別輝達的韓國AI技術中心若能真正推進，對於增強韓國AI生態系統和研發能力，將產生相當重大的影響。