受到低氣壓影響，中央氣象署清晨4時許發布臺中、南投及嘉義至高雄山區「大雨特報」。週末降雨只是前菜，氣象專家吳德榮示警，下週起台灣即將迎來今年梅雨季的「第 5 波滯留鋒」，在西南季風推波助瀾下進入典型的「梅雨旺盛期」。最驚人的是，最新歐美模式模擬顯示，這波暴雨攻勢恐怕「不只十天」，而且目前竟然還看不到盡頭！全台都必須提早做好防汛準備，嚴防「三階段降雨」帶來的致災性劇烈天氣。
🟡 今明兩天大氣仍不穩定！午後防雷擊、強風劇烈天氣
根據中央氣象署最新天氣概況顯示，目前有一低氣壓（1002百帕）位於台灣東南部海面，正向東北移動。雖然低氣壓或熱帶性低氣壓正逐漸遠離，但今、明（6、7日）兩天各地仍有局部短暫陣雨，西半部山區午後仍有局部較大雨勢發生的機率。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮於氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄中指出，週末兩天大氣環境依舊不穩定，部分地區午後有強對流發展，民眾外出應特別注意伴隨而來的雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」。
在氣溫與觀測方面，今日各地白天依舊偏暖熱，北部氣溫約24至32度、中部23至33度、南部24至34度、東部23至34度。今晨平地最低氣溫則落在23、24度左右（如桃園楊梅區23.5度、台中后里區23.3度）。而昨日最高氣溫則落在東部的花蓮光復鄉，高達34.8度。
🟡 典型梅雨旺盛期週一開炸！吳德榮剖析「三階段」降雨時程
真正的降雨考驗將從下週正式引爆。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下週一至下下週一（8至15日），梅雨季第 5 波滯留鋒將在台灣附近南北徘徊，配合盛行的西南季風，台灣將進入典型的「梅雨旺盛期」。
由於大氣環境極度不穩定，極易激發「中小尺度對流系統」，帶來劇烈天氣及致災性降雨的威脅。吳德榮也特別為民眾剖析這波滯留鋒徘徊的「三階段」降雨時程：
第一階段（下週一接近）：滯留鋒面逐步逼近，強對流影響範圍開始逐漸擴大。
第二階段（下週四略南移）：鋒面位置稍微南壓，強對流發展將主要偏在中南部地區，中南部鄉親防汛必須做足。
第三階段（下週五又北移）：滯留鋒面再次往北推移，強對流與劇烈天氣將再度擴大至全台灣，全台皆有迎來豪大雨風險。
🟡 暴雨究竟下到何時？最新歐美模擬：目前還看不到盡頭
面對來勢洶洶的致災雨威脅，許多民眾關心這波典型梅雨何時才肯停歇。吳德榮對此透露，根據最新歐洲（ECMWF）與美國（GFS）的模式模擬，此波梅雨旺盛期的降雨型態，預估至少會一路延續到下下週一（15日）。雖然兩大模式在後期的細節型態模擬上略有差異，但共同的驚人結論是——目前都還沒看到降雨的盡頭！
不過吳德榮也補充提醒，超過 10 天以上的氣象模擬因不確定性較高，可信度已經降低，這波暴雨究竟會延續到何時「莫急下定論」，仍需持續觀察動態調整。
除了陸地防汛，氣象署也同時發布了海上強風特報，受到低氣壓及西南風影響，台灣東南部海面、台灣海峽、北部及東北部海面平均風力可達 6 至 7 級，雷雨區最大陣風更是高達 9 至 10 級，海上作業船隻請特別注意安全。這段期間各地鄉親請密切留意氣象署發布的最新特報，及早做好防災準備。
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根據中央氣象署最新天氣概況顯示，目前有一低氣壓（1002百帕）位於台灣東南部海面，正向東北移動。雖然低氣壓或熱帶性低氣壓正逐漸遠離，但今、明（6、7日）兩天各地仍有局部短暫陣雨，西半部山區午後仍有局部較大雨勢發生的機率。
在氣溫與觀測方面，今日各地白天依舊偏暖熱，北部氣溫約24至32度、中部23至33度、南部24至34度、東部23至34度。今晨平地最低氣溫則落在23、24度左右（如桃園楊梅區23.5度、台中后里區23.3度）。而昨日最高氣溫則落在東部的花蓮光復鄉，高達34.8度。
🟡 典型梅雨旺盛期週一開炸！吳德榮剖析「三階段」降雨時程
真正的降雨考驗將從下週正式引爆。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下週一至下下週一（8至15日），梅雨季第 5 波滯留鋒將在台灣附近南北徘徊，配合盛行的西南季風，台灣將進入典型的「梅雨旺盛期」。
由於大氣環境極度不穩定，極易激發「中小尺度對流系統」，帶來劇烈天氣及致災性降雨的威脅。吳德榮也特別為民眾剖析這波滯留鋒徘徊的「三階段」降雨時程：
第一階段（下週一接近）：滯留鋒面逐步逼近，強對流影響範圍開始逐漸擴大。
第二階段（下週四略南移）：鋒面位置稍微南壓，強對流發展將主要偏在中南部地區，中南部鄉親防汛必須做足。
第三階段（下週五又北移）：滯留鋒面再次往北推移，強對流與劇烈天氣將再度擴大至全台灣，全台皆有迎來豪大雨風險。
面對來勢洶洶的致災雨威脅，許多民眾關心這波典型梅雨何時才肯停歇。吳德榮對此透露，根據最新歐洲（ECMWF）與美國（GFS）的模式模擬，此波梅雨旺盛期的降雨型態，預估至少會一路延續到下下週一（15日）。雖然兩大模式在後期的細節型態模擬上略有差異，但共同的驚人結論是——目前都還沒看到降雨的盡頭！
不過吳德榮也補充提醒，超過 10 天以上的氣象模擬因不確定性較高，可信度已經降低，這波暴雨究竟會延續到何時「莫急下定論」，仍需持續觀察動態調整。