受到低氣壓影響，中央氣象署清晨4時許發布臺中、南投及嘉義至高雄山區「大雨特報」。週末降雨只是前菜，氣象專家吳德榮示警，下週起台灣即將迎來今年梅雨季的「第 5 波滯留鋒」，在西南季風推波助瀾下進入典型的「梅雨旺盛期」。最驚人的是，最新歐美模式模擬顯示，這波暴雨攻勢恐怕「不只十天」，而且目前竟然還看不到盡頭！全台都必須提早做好防汛準備，嚴防「三階段降雨」帶來的致災性劇烈天氣。

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🟡 今明兩天大氣仍不穩定！午後防雷擊、強風劇烈天氣

根據中央氣象署最新天氣概況顯示，目前有一低氣壓（1002百帕）位於台灣東南部海面，正向東北移動。雖然低氣壓或熱帶性低氣壓正逐漸遠離，但今、明（6、7日）兩天各地仍有局部短暫陣雨，西半部山區午後仍有局部較大雨勢發生的機率。

▲中央氣象署凌晨4點30分發布大雨特報，臺中、南投、嘉義及台南至高雄山區大雨特報。（圖／中央氣象署提供,cwa.gov.tw）
▲中央氣象署凌晨4點30分發布大雨特報，臺中、南投、嘉義及台南至高雄山區大雨特報。（圖／中央氣象署提供,cwa.gov.tw）
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮於氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄中指出，週末兩天大氣環境依舊不穩定，部分地區午後有強對流發展，民眾外出應特別注意伴隨而來的雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」。

在氣溫與觀測方面，今日各地白天依舊偏暖熱，北部氣溫約24至32度、中部23至33度、南部24至34度、東部23至34度。今晨平地最低氣溫則落在23、24度左右（如桃園楊梅區23.5度、台中后里區23.3度）。而昨日最高氣溫則落在東部的花蓮光復鄉，高達34.8度。

🟡 典型梅雨旺盛期週一開炸！吳德榮剖析「三階段」降雨時程

真正的降雨考驗將從下週正式引爆。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下週一至下下週一（8至15日），梅雨季第 5 波滯留鋒將在台灣附近南北徘徊，配合盛行的西南季風，台灣將進入典型的「梅雨旺盛期」。

由於大氣環境極度不穩定，極易激發「中小尺度對流系統」，帶來劇烈天氣及致災性降雨的威脅。吳德榮也特別為民眾剖析這波滯留鋒徘徊的「三階段」降雨時程：

第一階段（下週一接近）：滯留鋒面逐步逼近，強對流影響範圍開始逐漸擴大。

第二階段（下週四略南移）：鋒面位置稍微南壓，強對流發展將主要偏在中南部地區，中南部鄉親防汛必須做足。

第三階段（下週五又北移）：滯留鋒面再次往北推移，強對流與劇烈天氣將再度擴大至全台灣，全台皆有迎來豪大雨風險。

▲梅雨開炸倒數！中央氣象署官方最新「定量降水趨勢圖」曝光下週三階段暴雨時程走勢。（圖／中央氣象署提供,cwa.gov.tw）
▲梅雨開炸倒數！中央氣象署官方最新「定量降水趨勢圖」曝光下週三階段暴雨時程走勢。（圖／中央氣象署提供,cwa.gov.tw）
🟡 暴雨究竟下到何時？最新歐美模擬：目前還看不到盡頭

面對來勢洶洶的致災雨威脅，許多民眾關心這波典型梅雨何時才肯停歇。吳德榮對此透露，根據最新歐洲（ECMWF）與美國（GFS）的模式模擬，此波梅雨旺盛期的降雨型態，預估至少會一路延續到下下週一（15日）。雖然兩大模式在後期的細節型態模擬上略有差異，但共同的驚人結論是——目前都還沒看到降雨的盡頭

不過吳德榮也補充提醒，超過 10 天以上的氣象模擬因不確定性較高，可信度已經降低，這波暴雨究竟會延續到何時「莫急下定論」，仍需持續觀察動態調整。

▲暴雨看不到盡頭！最新歐美模式模擬顯示，下下週一梅雨滯留鋒與西南季風仍持續配合。圖為天氣模式模擬圖。（圖／氣象應用推廣基金會）
▲暴雨看不到盡頭！最新歐美模式模擬顯示，下下週一梅雨滯留鋒與西南季風仍持續配合。圖為天氣模式模擬圖。（圖／氣象應用推廣基金會）
除了陸地防汛，氣象署也同時發布了海上強風特報，受到低氣壓及西南風影響，台灣東南部海面、台灣海峽、北部及東北部海面平均風力可達 6 至 7 級，雷雨區最大陣風更是高達 9 至 10 級，海上作業船隻請特別注意安全。這段期間各地鄉親請密切留意氣象署發布的最新特報，及早做好防災準備。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...