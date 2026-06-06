美國對台灣的140億美元軍售案至今尚未拍板，有消息指不排除將拖到9月的美中元首會晤以後。美國總統川普（Donald Trump）當地時間5日在空軍一號專機上，聲稱正在考慮對台軍售的事，隨時都可以跟賴清德總統談，但沒有透露更多細節，包含何時批准、何時通話。有日媒盤點稱，其實自川普回鍋白宮、展開「2.0任期」以來，他批准的對台軍售總額，已經比前總統拜登（Joe Biden）時期高出36%。
根據《日經亞洲》報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3日在國會聽證會上表示，140億美元對台軍售案目前仍在審查，外界擔心華府是否會為了與北京達成更廣泛協議，而削減對台灣的支持，當成與中國的談判籌碼。
然而，美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）的數據顯示，拜登執政4年期間，批准的對台軍售總額為84億美元；相比之下，川普光第1任期的批准額就高達183億美元，即使只看第2任期，川普去年12月批准的114億美元對台軍售，依舊比拜登政府高。
報導提到，若新一筆140億美元軍售案再放行，川普2.0批准的對台軍售總額將高達250億美元左右。
保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的亞洲研究中心高級政策分析師歐文（Edward Owen）表示，軍售案大概年底前就會獲得批准，不過也有其他專家維持謹慎觀望態度，認為川普還是會避免激怒習近平，何況類似的武器交付延宕問題，不只是對台灣，包含日本、韓國在內的美國盟友，似乎也都有類似狀況發生。
先前，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）就曾宣稱，為確保伊朗戰事彈藥充足，美國暫停140億美元的對台軍售案，美國國防部並被披露已通知日本，原定交付的400枚戰斧巡弋飛彈將出現大幅延遲。
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然而，美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）的數據顯示，拜登執政4年期間，批准的對台軍售總額為84億美元；相比之下，川普光第1任期的批准額就高達183億美元，即使只看第2任期，川普去年12月批准的114億美元對台軍售，依舊比拜登政府高。
報導提到，若新一筆140億美元軍售案再放行，川普2.0批准的對台軍售總額將高達250億美元左右。
保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的亞洲研究中心高級政策分析師歐文（Edward Owen）表示，軍售案大概年底前就會獲得批准，不過也有其他專家維持謹慎觀望態度，認為川普還是會避免激怒習近平，何況類似的武器交付延宕問題，不只是對台灣，包含日本、韓國在內的美國盟友，似乎也都有類似狀況發生。
先前，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）就曾宣稱，為確保伊朗戰事彈藥充足，美國暫停140億美元的對台軍售案，美國國防部並被披露已通知日本，原定交付的400枚戰斧巡弋飛彈將出現大幅延遲。