美式賣場好市多（Costco）被會員讚為「神級水果」的美國空運水蜜桃回歸了！會員近期直擊一盒 1.8 公斤、售價 749 元的美國水蜜桃上架好市多，一口氣狂掃 6 箱回家，大讚香甜多汁。內行人還分享「室溫放一天」會更甜。每年4月至8月正值水蜜桃盛產期，千萬別錯過了！
🟡 咬下狂噴汁！網友湧入分享好市多商品消費心得
一名網友在臉書熱門社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文詢問，表示在賣場看到這款新上架的進口水果，因為不確定今年的整體品質與口感如何，便發文向廣大消費大眾詢問吃過的心得。
貼文曝光後，立刻引來大批已搶先入手的會員大讚力挺，普遍給出極高的正面評價。許多會員留言力讚其鮮甜多汁的厲害口感「很甜而且咬下去還會噴汁」、「超甜超好吃」。更有一位狂熱粉絲現身驚爆：「我上禮拜買了六箱」，用驚人的搬貨行動力證明其神級魅力。
此外，更有不藏私的內行老饕大方分享美味升級的小撇步，透露這批水果買回家後，「放在室溫放置一天熟化」，水果本身的濃郁香氣與多汁口感會變得更加明顯，這招「這樣放更甜」的秘訣引來不少人筆記。
🟡 口感仍有批次落差？內行人揭這兩個月買品質最穩
不過，由於生鮮水果的風味容易受到採收批次、熟度及運輸保存狀態影響，並非所有消費者的體驗都完全一致。部分網友抱持不同看法指出，這批水果的甜度偏向中等，且帶有些微的酸度，比較適合偏好清爽口感、不愛大甜的人；也有少數會員表示曾不小心買到水分較少的果實，口感略微失望。
📍內行會員與生鮮保存建議：
冷藏保存不可少：水果買回家後若觸感已經接近成熟、變軟，應儘快放入冰箱冷藏保存，並在短時間內食用完畢，避免長時間放置於室溫導致變質。
黃金入手期曝光：熟悉進口水果產季的內行網友指出，每年 6 月至 7 月期間的品質通常最為穩定。想入手的民眾不妨依照自身的甜度喜好，並隨時觀察賣場當天架上的批次與熟度狀況，做為評估購買的依據。
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一名網友在臉書熱門社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文詢問，表示在賣場看到這款新上架的進口水果，因為不確定今年的整體品質與口感如何，便發文向廣大消費大眾詢問吃過的心得。
此外，更有不藏私的內行老饕大方分享美味升級的小撇步，透露這批水果買回家後，「放在室溫放置一天熟化」，水果本身的濃郁香氣與多汁口感會變得更加明顯，這招「這樣放更甜」的秘訣引來不少人筆記。
🟡 口感仍有批次落差？內行人揭這兩個月買品質最穩
不過，由於生鮮水果的風味容易受到採收批次、熟度及運輸保存狀態影響，並非所有消費者的體驗都完全一致。部分網友抱持不同看法指出，這批水果的甜度偏向中等，且帶有些微的酸度，比較適合偏好清爽口感、不愛大甜的人；也有少數會員表示曾不小心買到水分較少的果實，口感略微失望。
📍內行會員與生鮮保存建議：
冷藏保存不可少：水果買回家後若觸感已經接近成熟、變軟，應儘快放入冰箱冷藏保存，並在短時間內食用完畢，避免長時間放置於室溫導致變質。
黃金入手期曝光：熟悉進口水果產季的內行網友指出，每年 6 月至 7 月期間的品質通常最為穩定。想入手的民眾不妨依照自身的甜度喜好，並隨時觀察賣場當天架上的批次與熟度狀況，做為評估購買的依據。