受到低氣壓移入影響，南部水庫水情迎大雨止跌回升，「曾文水庫」昨日累積雨量更順利破百！不過週末降雨只是前菜，氣象專家林得恩嚴正示警，下週一（8）起台灣將正式迎來「梅雨旺盛期」，在梅雨補更大的同時，全台更要嚴防極端氣候下最致命的「旱澇交替」複合式災情，山區防汛務必提高最高警覺，小心莫拉克「八八風災」的慘痛連鎖反應再度重演！
🟡 豪雨狂砸中南部！曾文水庫最新水庫水情即時觀測
實際檢視水利署截止 6 月 6 日上午 7 點的最新動態，中南部四大水庫昨日皆有驚人降雨進帳。其中，指標性的曾文水庫昨日累積雨量破百、高達 108 毫米，阿公店水庫也狂砸 97.5 毫米，讓曾文水庫蓄水率微幅回升至 11.4%。雖然雨水進庫有效緩解水荒，但最新觀測顯示整體危機依舊尚未完全解除，阿公店水庫甚至仍面臨近乎見底的 1.1% 極度乾涸狀態，極度企盼下週梅雨大補帖：
🟡 暴雨反撲非好事？林老師氣象站揭梅雨旺盛期致命隱憂
面對即將倒數開炸、預估影響不只十天的強降雨，中南部鄉親無不期盼這波「救命雨」能一舉將大壩灌滿。但氣象專家、國立台灣大學大氣科學博士林得恩在其臉書「林老師氣象站」發文指出，最新數值模式模擬顯示，下週一（8）至下下週一（15）梅雨鋒面持續滯留，將帶來持續性、集中性且劇烈性的可觀降雨。
林得恩強調，長期的乾旱會讓土壤變得乾硬，且缺乏植被抓地力。在此情況下，當接連暴雨突然來襲時，極度乾燥硬化的土壤根本無法快速吸收水分，大量地表逕流極易在短時間內激發嚴重的山洪、土石流與低窪地區積淹水，反而會使得原先的災情更加慘重。這種大旱後的大雨，正是極端氣候下最致命的「旱澇交替」現象。
🟡 借鏡歷史慘痛教訓！極端氣候引發八八風災連鎖反應
為了呼籲各界切莫掉以輕心，林得恩特別舉出臺灣歷史上幾次著名且慘痛的「旱澇交替」事件，呼籲防汛單位與山區大眾引以為戒：
1990年 歐菲莉颱風：1990年上半年臺灣遭遇嚴重春季乾旱，6月23日颱風挾帶超大豪雨登陸，花蓮秀林鄉銅門村發生大規模山崩與土石流，造成29人死亡。這場災難促使政府與媒體正式將此現象定名為「土石流」災害。
2009年 莫拉克颱風（八八風災）：臺灣西部在當年8月前突逢大旱，政府當時還在緊鑼密鼓召開全國抗旱整備會議。孰料隨後8月8日莫拉克颱風與強烈西南氣流劇烈引爆，集中且極端的降雨，發生臺灣現代史上死傷最慘重的「八八風災」，也是原先大旱背景下的嚴重連鎖反應。
2021年 「百年大旱」與超級豪雨：2020年至2021年春季遭遇半世紀最嚴重缺水危機，多處水庫見底實施分區限水。然而5月起暴雨反撲，台北發生打破歷史紀錄的超級豪雨導致市區積淹水，中南部山區也面臨致災性豪雨。
🟡 旱澇交替複合災情加劇！防汛單位與民眾應謹慎應變
極端氣候帶來的旱澇連鎖反應威力不容小覷。林得恩最後呼籲，面對氣候變遷加劇乾旱與豪雨的複合式災情，雖然梅雨旺盛期能有效緩解旱象，但伴隨而來的強風驟雨及水患風險極高。全台不論是中央防汛應變單位，亦或是居住在山區與低窪地區的民眾，在未來這波來勢洶洶、甚至還看不到盡頭的降雨時程內，都應該用最高規格謹慎應對、及早做好防災準備！
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實際檢視水利署截止 6 月 6 日上午 7 點的最新動態，中南部四大水庫昨日皆有驚人降雨進帳。其中，指標性的曾文水庫昨日累積雨量破百、高達 108 毫米，阿公店水庫也狂砸 97.5 毫米，讓曾文水庫蓄水率微幅回升至 11.4%。雖然雨水進庫有效緩解水荒，但最新觀測顯示整體危機依舊尚未完全解除，阿公店水庫甚至仍面臨近乎見底的 1.1% 極度乾涸狀態，極度企盼下週梅雨大補帖：
|水庫名稱
|昨日累積降雨量
|本日累積降雨量 (截至07:00)
|最新有效蓄水量
|當前蓄水率與水情即時觀測
|曾文水庫
|108.0 mm
|7.8 mm
|5,116.0 萬立方公尺
|11.4%（止跌回升，危機仍未解除）
|烏山頭水庫
|32.4 mm
|-- mm
|1,238.0 萬立方公尺
|15.7%（依舊處於低檔水位） (06-05更新)
|南化水庫
|51.6 mm
|9.6 mm
|1,963.3 萬立方公尺
|24.0%（水情稍稍回穩）
|阿公店水庫
|97.5 mm
|-- mm
|16.0 萬立方公尺
|1.1%（近乎見底，乾涸危機未解）
面對即將倒數開炸、預估影響不只十天的強降雨，中南部鄉親無不期盼這波「救命雨」能一舉將大壩灌滿。但氣象專家、國立台灣大學大氣科學博士林得恩在其臉書「林老師氣象站」發文指出，最新數值模式模擬顯示，下週一（8）至下下週一（15）梅雨鋒面持續滯留，將帶來持續性、集中性且劇烈性的可觀降雨。
林得恩強調，長期的乾旱會讓土壤變得乾硬，且缺乏植被抓地力。在此情況下，當接連暴雨突然來襲時，極度乾燥硬化的土壤根本無法快速吸收水分，大量地表逕流極易在短時間內激發嚴重的山洪、土石流與低窪地區積淹水，反而會使得原先的災情更加慘重。這種大旱後的大雨，正是極端氣候下最致命的「旱澇交替」現象。
為了呼籲各界切莫掉以輕心，林得恩特別舉出臺灣歷史上幾次著名且慘痛的「旱澇交替」事件，呼籲防汛單位與山區大眾引以為戒：
1990年 歐菲莉颱風：1990年上半年臺灣遭遇嚴重春季乾旱，6月23日颱風挾帶超大豪雨登陸，花蓮秀林鄉銅門村發生大規模山崩與土石流，造成29人死亡。這場災難促使政府與媒體正式將此現象定名為「土石流」災害。
2009年 莫拉克颱風（八八風災）：臺灣西部在當年8月前突逢大旱，政府當時還在緊鑼密鼓召開全國抗旱整備會議。孰料隨後8月8日莫拉克颱風與強烈西南氣流劇烈引爆，集中且極端的降雨，發生臺灣現代史上死傷最慘重的「八八風災」，也是原先大旱背景下的嚴重連鎖反應。
2021年 「百年大旱」與超級豪雨：2020年至2021年春季遭遇半世紀最嚴重缺水危機，多處水庫見底實施分區限水。然而5月起暴雨反撲，台北發生打破歷史紀錄的超級豪雨導致市區積淹水，中南部山區也面臨致災性豪雨。
極端氣候帶來的旱澇連鎖反應威力不容小覷。林得恩最後呼籲，面對氣候變遷加劇乾旱與豪雨的複合式災情，雖然梅雨旺盛期能有效緩解旱象，但伴隨而來的強風驟雨及水患風險極高。全台不論是中央防汛應變單位，亦或是居住在山區與低窪地區的民眾，在未來這波來勢洶洶、甚至還看不到盡頭的降雨時程內，都應該用最高規格謹慎應對、及早做好防災準備！