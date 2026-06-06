馬斯克（Elon Musk）旗下的「美國太空探索科技公司」（SpaceX），即將啟動史上最大規模首次公開募股（IPO），募資金額高達750億美元。不過有外媒引述消息人士透露，承銷商已被告知不要接受來自香港、中國的投資人訂單，理由是美國限制關鍵技術出口。
根據《彭博社》報導，知情人士表示，負責相關IPO交易的高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley），已告知承銷商和其它金融機構，出於監管和法規風險，不得允許中港客戶參與此次發行，包括私人銀行的高淨值客戶。
報導提到，這項決定是由美國《國際武器貿易條例》（ITAR）相關內部指導意見提出的，旨在管轄國防相關技術、數據出口。
多家香港媒體也稱，SpaceX網站在香港、上海等地均無法訪問，嘗試進入SpaceX官網或讀取IPO文件時，還會顯示錯誤訊息，跳出「Error 1009」等錯誤提示。
不過，《路透社》也提醒，外國投資在中國航太領域一樣受到嚴格限制甚至禁止，該領域受到國家和軍方嚴格監管。
SpaceX本週三公布首次公開發行的股票價格，每股135美元，提前1週公開的舉動還打破華爾街慣例，目標估值為1.75兆美元，一旦成功上市，很可能即時晉身美股前十大市值企業，引發全球金融市場高度關注。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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不過，《路透社》也提醒，外國投資在中國航太領域一樣受到嚴格限制甚至禁止，該領域受到國家和軍方嚴格監管。
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