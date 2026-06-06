知名拆解頻道iFixit近日走訪中國深圳華強北，僅花費不到100美元，約新台幣3200元，就一口氣買下號稱是「Apple Watch Ultra 3」、「AirPods Max 2」與「AirPods Pro 3」的三款山寨蘋果熱門產品。若這些全是真品，總價值約高達1600美元，約新台幣51200元。不過iFixit拆解後發現，假貨做工粗糙、感測器用畫的，AirPods Max 2內部甚至還塞了「配重鐵塊」來營造高級感，且全數採用來路不明的電池，恐引發嚴重的火災危機。
Apple Watch Ultra 3：感測器全靠畫
這款山寨手錶一開機就露餡，系統內不僅預載了支付寶與微信支付，當使用者點擊天氣或指南針等APP時，手錶完全無法進入應用程式，只會切換成紅色的「夜間模式」。硬體方面更是慘不忍睹，真品的背面應採用陶瓷與藍寶石玻璃，但山寨版卻是塑膠外殼。
除了心率感測器勉強能運作外，其他的溫度與深度感測器居然全是用畫上去的。拆開機殼後更發現，內部電池容量僅有260 mAh，不到真品542 mAh的一半，且隨便用焊線連接在主機板上，甚至沒有被妥善固定。
AirPods Max 2：內部偷塞「鐵塊」配重
這款山寨耳罩式耳機在配對時，雖然能成功跳出與真品相同的連線動畫，且具備耳朵偵測功能，但一拿在手上就破功。真品的鋁合金外殼全變成了塑膠材質，頂部的頭帶過度鬆軟，耳罩海綿更是按壓起來手感不佳，甚至還沒戴就已經開始脫線。
最誇張的是，拆解後發現內部根本沒有主動降噪（ANC）所需的微機電（MEMS）麥克風。為了模仿原廠真品的沉重手感，山寨廠商竟然在耳機兩側塞入了用環氧樹脂死死固定的「鋼製配重塊」，讓人啼笑皆非。
AirPods Pro 3：仿真度最高！扒開耳塞秒破功
AirPods Pro 3是三款中外觀最逼真的產品，僅有接縫處略為明顯，連專家都坦言幾乎難以分辨，然而一旦試圖拆解，假貨本質立刻現形，其矽膠耳塞竟然是用膠水死死黏在耳機上的。機身外部的主動降噪麥克風與心率感測器開孔純屬「裝飾用」，內部完全沒有相對應的零件。此外，內部結構宛如倒退回第一代AirPods的抽屜式設計，並捨棄了原廠的鈕扣電池，改用低廉的電池與便宜的焊接銅線。
專家提醒貪小便宜恐把「不定時炸彈」帶回家
iFixit專家嚴肅警告，這三款山寨品內部做工極其粗糙，且全數使用了無標籤、未經檢驗認證的廉價電池。消費者若為了貪小便宜購買，買到的不過是毫無維修價值、功能全失的「電子垃圾」。更可怕的是，在缺乏品質與安全認證的情況下，這些設備在充電時極易發生危險，甚至可能引發火災，嚴重威脅居家安全。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這款山寨手錶一開機就露餡，系統內不僅預載了支付寶與微信支付，當使用者點擊天氣或指南針等APP時，手錶完全無法進入應用程式，只會切換成紅色的「夜間模式」。硬體方面更是慘不忍睹，真品的背面應採用陶瓷與藍寶石玻璃，但山寨版卻是塑膠外殼。
除了心率感測器勉強能運作外，其他的溫度與深度感測器居然全是用畫上去的。拆開機殼後更發現，內部電池容量僅有260 mAh，不到真品542 mAh的一半，且隨便用焊線連接在主機板上，甚至沒有被妥善固定。
這款山寨耳罩式耳機在配對時，雖然能成功跳出與真品相同的連線動畫，且具備耳朵偵測功能，但一拿在手上就破功。真品的鋁合金外殼全變成了塑膠材質，頂部的頭帶過度鬆軟，耳罩海綿更是按壓起來手感不佳，甚至還沒戴就已經開始脫線。
最誇張的是，拆解後發現內部根本沒有主動降噪（ANC）所需的微機電（MEMS）麥克風。為了模仿原廠真品的沉重手感，山寨廠商竟然在耳機兩側塞入了用環氧樹脂死死固定的「鋼製配重塊」，讓人啼笑皆非。
AirPods Pro 3是三款中外觀最逼真的產品，僅有接縫處略為明顯，連專家都坦言幾乎難以分辨，然而一旦試圖拆解，假貨本質立刻現形，其矽膠耳塞竟然是用膠水死死黏在耳機上的。機身外部的主動降噪麥克風與心率感測器開孔純屬「裝飾用」，內部完全沒有相對應的零件。此外，內部結構宛如倒退回第一代AirPods的抽屜式設計，並捨棄了原廠的鈕扣電池，改用低廉的電池與便宜的焊接銅線。
iFixit專家嚴肅警告，這三款山寨品內部做工極其粗糙，且全數使用了無標籤、未經檢驗認證的廉價電池。消費者若為了貪小便宜購買，買到的不過是毫無維修價值、功能全失的「電子垃圾」。更可怕的是，在缺乏品質與安全認證的情況下，這些設備在充電時極易發生危險，甚至可能引發火災，嚴重威脅居家安全。