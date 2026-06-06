全聯爆紅59元甜品有多好吃？這款全新登場的「甜品」「開心果可可脆Q餅」外觀讓人聯想起當年灑滿可可粉的髒髒包，一上架便在臉書社團「我愛全聯好物老實說」引爆瘋狂討論，吃貨們更拿它與「85度C」杜拜巧克力Q餅深度PK，內行老饕給出一致點評：這款贏在脆感！
🟡 銅板價大玩杜拜巧克力風！正反兩極評價社群炸鍋
這款在網路上一夕爆紅的「開心果可可脆Q餅」，主打親民高 CP 值路線，單顆售價 59 元，在活動期間更祭出兩顆優惠價 99 元的超強戰術。原 PO 在社團透露，自己先前被網路上鋪天蓋地的推薦文瘋狂推坑，無奈心動後連跑了兩趟全聯都撲空。直到某天碰運氣，赫然發現甜點區架上補滿現貨，因為擔心隔天又買不到，便毫不猶豫直接拿了 10 顆結帳，同時好奇詢問：「有人也是跑好幾間才買到的嗎？」
貼文一出，隨即引來大批心有戚戚焉的會員崩潰留言：「我家附近兩三間永遠都是空的，特地跑遠一點才買到」、「那天不小心找到 4 顆被藏在很裡面，立刻特價全買了」。
🟡 外觀激似髒髒包！全聯 vs 85度C 風味盲測大評比
由於這款新品外觀灑滿濃郁可可粉，造型讓不少消費者直言「感覺很像以前流行過的髒髒包概念，品嚐時要小心衣服被巧克力粉弄髒」。隨着話題延燒，許多精明吃貨開始將全聯這款新品，與同樣主打杜拜風的連鎖咖啡大廠「85度C」進行全方位交叉比對，大方分享兩者的關鍵差異：
全聯「開心果可可脆Q餅」：巧克力風味比較濃厚、開心果香氣相對偏淡、甜度對於非螞蟻人來說稍微偏高。內部脆感較為普通，整體口感比較像「巧克力麻糬Q餅」。但兩顆 99 元勝在 CP 值極高。
85度C「杜拜風甜點」：開心果的堅果香氣明顯比較濃郁、甜度控制得相對剛好。最厲害的是裡面脆脆的內餡口感非常明顯、層次感極強，很多人吃完直接回購。一顆90元。
🟡 享受療癒注意！單顆熱量直逼兩碗飯
不論是全聯的爆紅 Q 餅還是 85度C 的精緻甜品，滿足口腹之慾的同時，健康代價也得拿捏。營養師提醒，風靡全球的「杜拜巧克力」內餡屬於標準的「高糖、高脂、精緻澱粉」組合。
雖然全聯將其縮小做成單顆脆 Q 餅，但單顆熱量依然直逼 400 大卡！若是一口氣吃太多，容易造成血糖劇烈波動與消化不適。建議民眾在週末犒賞自己時，不妨採取「分食策略」，並搭配無糖茶或黑咖啡一同享用，不僅能完美中和被部分網友點名微嫌黏膩的甜感，更能避免過多熱量囤積。
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這款在網路上一夕爆紅的「開心果可可脆Q餅」，主打親民高 CP 值路線，單顆售價 59 元，在活動期間更祭出兩顆優惠價 99 元的超強戰術。原 PO 在社團透露，自己先前被網路上鋪天蓋地的推薦文瘋狂推坑，無奈心動後連跑了兩趟全聯都撲空。直到某天碰運氣，赫然發現甜點區架上補滿現貨，因為擔心隔天又買不到，便毫不猶豫直接拿了 10 顆結帳，同時好奇詢問：「有人也是跑好幾間才買到的嗎？」
🟡 外觀激似髒髒包！全聯 vs 85度C 風味盲測大評比
由於這款新品外觀灑滿濃郁可可粉，造型讓不少消費者直言「感覺很像以前流行過的髒髒包概念，品嚐時要小心衣服被巧克力粉弄髒」。隨着話題延燒，許多精明吃貨開始將全聯這款新品，與同樣主打杜拜風的連鎖咖啡大廠「85度C」進行全方位交叉比對，大方分享兩者的關鍵差異：
全聯「開心果可可脆Q餅」：巧克力風味比較濃厚、開心果香氣相對偏淡、甜度對於非螞蟻人來說稍微偏高。內部脆感較為普通，整體口感比較像「巧克力麻糬Q餅」。但兩顆 99 元勝在 CP 值極高。
85度C「杜拜風甜點」：開心果的堅果香氣明顯比較濃郁、甜度控制得相對剛好。最厲害的是裡面脆脆的內餡口感非常明顯、層次感極強，很多人吃完直接回購。一顆90元。
不論是全聯的爆紅 Q 餅還是 85度C 的精緻甜品，滿足口腹之慾的同時，健康代價也得拿捏。營養師提醒，風靡全球的「杜拜巧克力」內餡屬於標準的「高糖、高脂、精緻澱粉」組合。
雖然全聯將其縮小做成單顆脆 Q 餅，但單顆熱量依然直逼 400 大卡！若是一口氣吃太多，容易造成血糖劇烈波動與消化不適。建議民眾在週末犒賞自己時，不妨採取「分食策略」，並搭配無糖茶或黑咖啡一同享用，不僅能完美中和被部分網友點名微嫌黏膩的甜感，更能避免過多熱量囤積。