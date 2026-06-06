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聖安東尼奧馬刺與紐約尼克的NBA總冠軍賽G2今（6）日開打，《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）稍早報導，根據ABC電視台統計顯示，2026年NBA總冠軍賽首戰，吸引接近1700萬名觀眾收看，不僅比去年上漲將近90%，也是自2018年以來，收視率最高的NBA總冠軍賽G1，僅次於當年勇騎大戰。尼克、馬刺睽違27年再度會師總冠軍賽，這正好也是尼克上一次打進總冠軍賽的一年，1999年他們以傳奇老八姿態站上最高舞台，最後以1：4不敵鄧肯（Tim Duncan）率領的馬刺，再加上地處全美第一大城市紐約，馬刺則有死忠球迷基底與文班亞馬（Victor Wembanyama）加持，添增不少話題性。去年雷霆與溜馬總冠軍賽，G1吸引891萬觀眾收看，當哈利伯頓（Tyrese Haliburton）投進逆轉絕殺球時，收視衝高至1,100萬人次，今年馬刺與尼克首戰平均就有1700萬觀眾。相較去年上漲90%，也是2018年以來，收視率最高的NBA總冠軍賽G1。至於史上收視率最高的總冠軍賽G1，則是2018年金州勇士與克里夫蘭騎士的「勇騎大戰」，該戰吸引1740萬觀眾，為ABC電視台轉播NBA歷史上最高收視率，該年勇士以4：0橫掃騎士，奪下4年內第3次NBA總冠軍。