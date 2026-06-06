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丹佛金塊隊當家球星、塞爾維亞球星尼古拉·約基奇（Nikola Jokic）的續約問題，正成為NBA休賽季最受關注的焦點。儘管這位31歲的MVP級中鋒過去曾多次表達想成為「金塊終身人」的意願，但他本應在今夏簽下的超級頂薪續約卻遲遲未有進展，讓外界對於這位當家巨星的未來產生疑慮。ESPN資深記者蒂姆·邦坦普斯（Tim Bontemps）在近日受訪時直言，約基奇的續約已成為今年夏天「最大的問號之一」。約基奇本有機會在去年休賽季簽下一份4年2.12億美元的合約，但他為了追求未來可簽下的4年2.93億美元超級頂薪而選擇等待。然而，時至今日，約基奇仍未展現出積極簽約的動作。邦坦普斯表示：「雖然他可能只是因為人在塞爾維亞，等到7月1日正式開放簽約時才會動筆，但在他真正簽字之前，我對這件事是否會成真保持懷疑。」儘管約基奇在2026-27賽季仍有5,900萬美元的保障合約，但他握有2027-28賽季高達6,284萬美元的球員選項，這無疑為金塊隊的未來埋下了一絲不確定性。儘管邁入31歲，約基奇的統治力卻毫無減退。本季他再度繳出場均大三元的恐怖數據（27.7分、12.9籃板、10.7助攻），不僅連續八年入選全明星賽，更全票當選NBA年度第一隊。他甚至成為史上首位在單季同時成為籃板王與助攻王的球員，其價值在NBA無人能出其右。儘管去年12月曾因膝蓋過度伸展與骨挫傷缺席16場比賽，但自1月30日復出後，他迅速找回宰制力，顯示體能狀態依然維持在頂尖水平。金塊隊在休賽季面臨的不只是約基奇的合約問題。總管辦公室的首要任務之一，是留住受限制自由球員培頓·華生（Peyton Watson）。這位23歲的年輕好手本季繳出不俗的49.1%投籃命中率與41.1%三分命中率，是球隊未來的潛力股。為了補強陣容以再次衝擊總冠軍，金塊隊正積極進行陣容調整。市場傳出卡姆·強森（Cam Johnson）是目前交易市場上的熱門目標，而賈馬爾·穆雷（Jamal Murray）與亞倫·高登（Aaron Gordon）的名字也多次出現在交易流言中。