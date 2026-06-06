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徐若熙上戰主投6局無失分，奪下日職生涯第2勝，該戰的「奪勝搭檔」、軟銀金手套鐵捕山本祐大，今（6）日傳出因「左手鉤骨（Hamate bone）應力性骨折」被移出一軍名單，但監督小久保裕紀接受《Sponichi Annex》訪問時透露，山本祐大交流賽期間，仍會隨隊一軍，「因為他對中央聯盟的情況非常了解，我們非常重視這一點。」現年27歲的山本祐大是橫濱DeNA於2017年日職選秀第9指名，隔年就升格支配下，2023年搭檔投手東克樹拿到央聯最優秀投捕賞，2024年正式成為橫濱DeNA主戰捕手，該年以打擊率2成91、5轟與37分打點，拿下央聯捕手最佳九人、金手套，還入選明星賽。軟銀上月將昔日牛棚大將尾形崇斗、一指大物打者井上朋也交易給橫濱DeNA，換來山本祐大，他到來後也展現即戰力身手，不僅守備端穩定如昔，打擊端出賽14場，打擊率高達3成49、2轟與9分打點。徐若熙上月31日相隔將近1個月回歸一軍先發，就是與山本祐大搭配，最終用82球投完6局無失分，山本祐大也上演雷射肩美技，幫助徐若熙度過失分危機，成為他的奪勝搭檔，但在3日面對中日龍比賽中，山本祐大因左手腕疼痛被替換下場，後診斷為左手鉤骨應力性骨折。「山本將於明日被移出名單。」監督小久保裕紀受訪時親口宣布這項消息，但由於仍處於交流賽期間，且周末正好碰上山本祐大前東家橫濱DeNA，因而讓他持續隨隊一軍，給予更多情報，「因為他對央聯情況非常了解，我們非常重視這一點。」