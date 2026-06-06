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韓國3日舉行全國地方選舉，雖然結果已大致底定，但首爾傳出有10多個投票所因投票用紙不夠，導致投票中斷的事件，被民眾質疑涉及選舉舞弊，一度包圍投票所，阻止投票箱運送，首爾松坡區潛室7洞第2投票所的2個投票箱，更是遭到示威者封鎖長達35小時，直到5日才由警方突破防線成功運出。住在韓國的知名部落客「不奇而遇Steven & Sia」直言，這已經不是一句「行政失誤」就能簡單帶過的，但也提醒外界無須太早下定論。「不奇而遇Steven & Sia」在臉書粉專發文，爬梳此次選舉爭議的來龍去脈，形容韓國是一個行政效率、數位化程度都很高的IT大國，卻在2026年的今天，出現「投票用紙不夠」的情況，而韓國中央選舉管理委員會也承認，全國有50個投票所投票用紙不足，其中22個投票所甚至一度中斷投票。儘管韓國中央選管委員長盧泰嶽已於5日公開道歉並請辭負責，但事情真正開始失控，是因為有些地方的投票程序因此被延後，導致部分民眾與示威者認為，投票流程已經出現問題，憲法保障的「選舉權」已經受到侵害，故要求開票無效、投票箱不能被移送，甚至主張應該重新選舉。然而，要想重新舉行選舉，門檻其實非常高，通常必須證明這個選務瑕疵真的足以影響選舉結果，現在韓國網路上也開始有一些聲音質疑，這次爭議背後可能有其他力量介入，但到目前為止，並沒有公開證據能證明，這次選舉結果遭到操控。「不奇而遇Steven & Sia」坦言，韓國政壇也已經開始要求調查，接下來真正重要的，是釐清為什麼投票紙會不夠、現場應變為什麼這麼慢、未來要怎麼避免同樣的事情再發生等等。至於有些台灣民眾把這件事延伸成「外部勢力介入韓國選舉」、「今日韓國，明日台灣」之類的說法，其實不用太早替韓國下結論，因為目前韓國社會關注的重點，還是在於為何這麼嚴重的失誤會發生，以及這次失誤有沒有影響到人民的投票權。「不奇而遇Steven & Sia」提醒，能理解為什麼韓國人會這麼生氣，但與其急著把這件事套進政治想像，不如先讓韓國社會自己去查，韓國民眾想知道的其實很簡單，接下來就看韓國的相關單位的調查進度，等水落石出後，再下結論也不遲。