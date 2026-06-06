我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭秉治（如圖）提及對於香港印象，透露很多記憶都和一路提攜他的任賢齊有關。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治《活著 Alive》巡迴演唱會將在6月13日於香港開唱，距離演出倒數一周，日前他在直播中率先公布香港嘉賓是Energy的「阿弟」蕭景鴻。蕭秉治曾為Energy 打造經典曲〈分合〉、〈馬上去〉，這次邀請阿弟擔任嘉賓，他幽默表示：「我已請工作人員把阿弟哥的聲音開小一點，因為他太會唱！」蕭秉治日前驚喜宣布香港和吉隆坡嘉賓分別為Energy的阿弟、鼓鼓（呂思緯），距離香港演唱會倒數一周，蕭秉治直言知道阿弟非常會唱，因此讓他壓力超級大，更笑說：「我已請工作人員把阿弟哥的聲音開小一點，因為他太會唱。」蕭秉治提及對於香港印象，透露很多記憶都和一路提攜他的任賢齊有關，之前到香港時特別走訪一間有名的燒臘店，蕭秉治說道：「這間店是小齊哥在香港會吃的，而且聽說很多藝人只要在紅館開演唱會，都會訂這間金豬，做祈福的儀式。」而店家也向蕭秉治分享任賢齊最愛的隱藏菜單「招牌燒豬三明治」。喜歡吃燒豬、燒鵝的蕭秉治，一口咬下大為驚豔，興奮直呼：「一次可吃到三種口感脆皮、油花和瘦肉，就跟我的音樂一樣電音、搖滾和抒情，我的演唱會跟燒豬一樣一次滿足！」此外，聽聞同門麋先生先前到香港開唱時，任賢齊特別預訂的網紅蛋撻非常好吃，因此蕭秉治也希望屆時能解鎖、好好品嚐蛋撻。蕭秉治《活著 Alive》巡迴演唱會接下來將舉辦6月13日香港站、6月20日西安、7月4日吉隆坡、8月1日新加坡、12月12日上海，更多資訊可關注蕭秉治及相信音樂官方臉書、Instagram、微博、微信。