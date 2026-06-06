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聖安東尼奧馬刺今（6）日於NBA總冠軍賽G2交手紐約尼克，被譽為「哈登（James Harden）接班人」的20歲新秀哈珀（Dylan Harper）首節替補上陣，隨即上演一步過，在空中飛躍補防後、雙手爆扣的超級好球，讓全場球迷歡聲雷動，場邊休息的當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）看到小老弟發揮，也搖頭表示驚嘆。哈珀是2025年選秀會第2順位榜眼新秀，加入馬刺後例行賽出賽69場僅有4場先發，場均11.8分、3.4籃板與3.9助攻，與哈登（James Harden）當年在雷霆首年定位相似，擔任第2陣容的持球點。哈珀生涯首年就隨馬刺打進季後賽，沒有新人生澀，甚至在佛克斯（De'Aaron Fox）受傷期間頂上先發，場均數據提升至13.2分、5.5籃板與2.5助攻，總冠軍賽G1首節僅打6分鐘砍下10分，全場16分、8籃板，讓他成為總冠軍賽史上最年輕單場得分雙位數的球員。本場比賽哈珀持續板凳出發，首節中段上場就貢獻好球，切入一步過掉尼克射手（Landry Shamet）後收球墊步，在空中躲過唐斯（Karl Anthony Towns）封阻，上演雷霆萬鈞雙手爆扣，不僅全場球迷陷入瘋狂，連文班亞馬也搖頭表示讚賞。馬刺首節34：25領先尼克，哈珀替補上場8分鐘，連同這次灌籃在內，拿下4分、2籃板與1助攻。