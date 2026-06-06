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2026年NBA總冠軍賽第二戰今（6）日移師聖安東尼奧馬刺隊主場舉行，尼克隊帶著系列賽1：0的領先優勢作客挑戰。為了避免系列賽陷入0：2的絕境，馬刺隊總教練強森（Mitch Johnson）在首節出奇招，針對尼克隊中鋒米契爾·羅賓森（Mitchell Robinson）祭出俗稱「駭客戰術」（Hack-a-Shaq）的犯規戰術，試圖干擾尼克隊進攻節奏，對方在第一節6投3中。NBA總冠軍賽歷史統計顯示，從未有球隊能在主場輸掉系列賽前兩場後，最終實現逆轉奪冠。對於馬刺而言，今日的G2是絕對不能再輸的「歷史級背水一戰」。若馬刺無法在主場守住這場勝利，帶著0：2的大比分前往紐約，系列賽前景將極為黯淡。比賽首節進入後段，馬刺隊為了縮小分差並拖慢尼克隊的攻守轉換節奏，開始頻繁向罰球能力較為不穩的羅賓森犯規。這一戰術讓場上局面變得支離破碎，記者們紛紛記錄下這一驚人轉折。《The Athletic》資深記者約翰·霍林格（John Hollinger）在場邊指出：「我們看到了第一次『駭客羅賓森』（Hack-a-Mitch），這完全是總決賽等級的籃球智慧。」另一位記者賈瑞德·韋斯（Jared Weiss）也分析，這是馬刺隊為了爭取讓當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）爭取更多喘息空間，同時打亂布朗森（Jalen Brunson）節奏的聰明之舉。此戰術導致羅賓森多次走上罰球線，面對馬刺球員不斷的刻意犯規，尼克隊進攻節奏顯然受到影響，雖然羅賓森仍能挺住壓力命中部分罰球，但馬刺隊藉由拖慢時間與迫使對手罰球的策略，成功將首節比分咬住。「駭客戰術」（Hack-a-Shaq）是一種籃球場上的防守策略，其核心概念是故意對對手陣中「罰球能力最差」的球員進行犯規，強制將其送上罰球線，藉此遏制對手的得分攻勢或打亂其進攻節奏。當時的球隊為了阻止地表最強中鋒、罰球極差的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在籃下予取予求，頻繁對他採取故意犯規，因而得名「Hack-a-Shaq」。面對布朗森與唐斯（Karl-Anthony Towns）領軍的強勢攻擊，馬刺隊防守端展現高度侵略性。菜鳥球員布萊恩（Carter Bryant）奉命進行全場緊迫盯人，利用臂展優勢死守布朗森，試圖切斷尼克隊的戰術運轉。而在進攻端，馬刺隊也試圖透過瓦塞爾（Devin Vassell）與福克斯（De'Aaron Fox）的個人能力撕開防線。比賽進行至第一節結束，馬刺隊以34：25取得領先。儘管馬刺隊的犯規策略引起爭議，但在生死交關的總決賽場上，任何能夠贏球的手段都成為了雙方博弈的一部分。