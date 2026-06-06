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患者CPR心臟破洞 醫：太腫大脆弱

二尖瓣膜被細菌吃光「蔓延主動脈瓣膜」 醫：很少見

一名小學老師去年7、8月出國旅遊，回國後卻開始感覺身體不適，出現連續低燒、咳嗽。原先診所檢查為一般感冒，但自認平常身體健康的她，持續服藥減緩症狀。某天半夜睡覺因喘不過氣，住院檢查竟發現心臟瓣膜損壞嚴重，二尖瓣膜幾乎已被細菌啃噬殆盡，經醫師緊急搶救才撿回一命。心臟血管外科副院長張睿智說，個案開始出現非常疲倦，半夜睡覺喘不過氣、甚至會發燒到攝氏38至39度，中間一度誤以為是胃不舒服，甚至曾住院超過一週以上仍未見病情有起色。張睿智提到，病患在他院檢查發現心臟瓣膜嚴重損壞，轉至花蓮慈濟醫院治療。進一步確認，病人心跳平均每分鐘超過100下以上，X光影像的心臟更腫大成正常的1.5倍，兩側肺部積水，已是嚴重心臟衰竭，必須立刻住院治療並盡快接受手術。張睿智指出，經食道超音波確認，病人除了二尖瓣膜上有細菌叢合併破損嚴重，連主動脈瓣膜上面也有同樣的狀況。而住院隔日清晨，患者進行手術前，一經麻醉導引即休克心跳停止。張睿智說，當時除了進行心肺復甦術（CPR），也決定緊急開胸，直接徒手按摩心臟，終於恢復心跳。醫師說明，病人心臟過於腫大而脆弱，導致心臟在CPR過程出現破洞，待修補後也緊急進行瓣膜手術。不過，患者二尖瓣膜幾乎已被細菌啃噬殆盡之外，主動脈瓣膜也被嚴重感染損壞，張睿智提到，細菌更蔓延至上升主動脈內，造成大片細菌衍生物附著；而出現這樣同時感染二尖瓣膜、主動脈瓣膜和上升主動脈確實相當少見。張睿智說，經過緊急手術置換兩處人工瓣膜和一段大動脈後，病人持續復健，到醫院回診心臟功能也接近正常。