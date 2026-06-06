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聖安東尼奧馬刺今（6）日NBA總冠軍賽G2主場交手紐約尼克，儘管只是系列賽第2戰，但卻面臨輸不得壓力。根據歷史數據顯示，從未有任何一支球隊在主場先輸2場、陷入0：2 落後情況下，最終逆轉奪冠，因此本戰對於馬刺而言就是生死戰。NBA長達80年歷史中，總共只出現過5次在0：2落後下逆轉奪冠的奇蹟，但這 5 次的共同點是：落後的球隊都是先在客場連輸2場，隨後回到主場才展開反撲。這5個經典案例為1969年塞爾提克（逆轉湖人）、1977年拓荒者（逆轉76人）、2006年熱火（逆轉獨行俠）、2016年騎士（逆轉勇士）與2021年公鹿（逆轉太陽），其中也只有2016年騎士為1：3下逆轉。現行NBA總冠軍賽延用「2–2–1–1–1」賽制，擁有主場優勢的球隊先在主場打2場，假設馬刺今日又輸球，後續就得迎接魔鬼賽程，造訪尼克主場「麥迪遜花園廣場」進行2場比賽，要在落後情況下、於客場再扳平的難度極高，因此NBA史上還未發生過逆轉神劇本。如果是單論整個季後賽，NBA史上有極少數球隊成功在主場0：2落後下逆轉，最近一次就是2021年首輪快艇逆轉獨行俠，但在防守強度最高、容錯率最低且具備更多針對性佈陣的總冠軍賽舞台上，還沒有球隊能從這個「主場0：2」的深淵裡爬出來。