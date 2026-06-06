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▲香蕉現在操作股票買賣都有謹慎的態度，也不會All in股市。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑FB）

台期指夜盤今（6）日下跌3006點，創史上單日最大跌幅，不少投資人憂心台股週一開盤反映此現象，會有明顯的下滑。近期台股指數飆破45000，股票投資成為全民運動，藝人香蕉（王俊傑）卻在5天前發文表示：「抬頭已經看不到原訂的高點了。紙上富貴的損益無論再多，居安思危很重要，破新高的不設期待值獲利，相對高點小小出場。」他曾經有玩當沖3天賠光積蓄的慘痛教訓，現在會更謹慎買賣。曾是《瘋神無雙》班底而被廣大觀眾認識的香蕉，表示自己有有抱著從13塊到158塊的華邦電，有抱著從25塊到20塊的星宇航空，也有定期定額的0050、高股息和一籃子金融股，對於不設期待值的獲利，他趁相對高點先獲利了結出場，而套牢的能再用便宜價買進，保持歡喜心持有，損益都在自己能承受的範圍。當沖慘賠的陰影讓他現在都選擇穩健型的股票。就算現在台股指數衝上45000，讓他嚇到認為抬頭已看不到原訂的高點，他還是提醒自己「沒有永遠的上漲」，認為要有能力應對。他目前除了3間房子每個月9萬的貸款要還，還有孝親費與家人生活費，而他的妻子Timmy懷孕、預產期在10月，也早就在為養兒規劃，表示有這些責任所以不會All in，讓手邊有足夠面對一切的現金。香蕉剛開始買股票時，每天賺個1、2000元價差就很開心，得到成就感，某天被問要不要嘗試當沖，覺得當天可買賣好像也不錯，沒想到碰上股票連續跌停，手上的航運股損失慘重，從賺40萬到賠80萬，不得不認賠殺出，讓他到現在還謹記教訓。去年4月時美國總統川普發起關稅戰，反應在台股行情上，曾被形容為「股市大逃殺」，讓香蕉的戶頭一度蒸發330萬，有4個月被套牢，也曾讓他非常痛苦。這些都讓他現在操作手法更小心，他也呼籲股民，不管台股走勢多兇多快，依然要有居安思危的想法，必須有能力應對各種變化。